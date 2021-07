Pretty Little Liars – Original Sin: Bailee Madison entra nel cast del reboot!

Il reboot di Pretty Little Liars: Original Sin sta iniziando a prendere forma. Già circa un mese fa la casa di produzione aveva svelato gran parte dei nomi del cast. Oggi su Just Jared e altri siti troviamo un nuovo nome che sarà tra le protagoniste: Bailee Madison. Ecco qualche dettaglio

In Pretty Little Liars – Original Sin Bailee Madison vestirà i panni di Imogen. Insieme a un gruppo di amici seguirà le vicende per svelare l’identità di A e lotterà per la sua vita. Tra le prime a congratularsi con l’attrice ci sono state Shay Mitchell e Lucy Hale. Sui social Bailee ha ringraziato i produttori per l’opportunità e ha detto di essere al settimo cielo. Questo segreto non potevo più tenerlo per me, ha scherzato su Instagram.

A inizio luglio per esempio avevano annunciato che Maia Reficco di Kally’s Mashup e Chandler Kinney (Zombies 2) sono le prime attrici ad entrare a fare parte del cast della nuova serie. Il reboot, che andrà in onda su HBOMax sarà creato da Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, promette di essere una versione ancora più dark del PLL originale.

Ecco il post su Twitter con l’annuncio dell’arrivo nel cast di Pretty Little Liars – original sin: