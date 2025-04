Eurovision 2025: video e testo di Survivor di PARG (Armenia)

Survivor di PARG è il brano che rappresenta l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2025. PARG (il cui vero nome è Pargev Vardanian) è un artista noto per aver fuso elementi tradizionali armeni con paesaggi sonori moderni. Originario della pittoresca cittadina di Hayravank, è una forza che rompe i generi, reinventandosi costantemente attraverso suoni folk, elettronici e alternativi.

La musica di questo artista è profondamente radicata nella cultura armena, lungimirante e innovativa, posizionandolo come un pioniere nella moderna musica pop della sua suggestiva terra d’origine.

Il video ufficiale dell’Armenia a Eurovision 2025

Testo Survivor di PARG

I got my bad shades on,

Jet-black am in ma zone,

I’m sick of the news,

I’m sick of the views,

I’m sick of the lies they’ve told,

Come on and shine the light,

Come on and shine on me,

Guess you can see,

I don’t believe,

Anything they told me

Letting me down,

Lifting me up,

Keeping me slow, but I can’t stop

It’s tearing me apart, I’m alive

Tryna look up, atop of a rock

Climbing these heights, man

I can’t stop at all

I’m standing tall

I’m a survivor,

Stay aliver,

Do or die in my prime,

I’m a fighter,

I’m a survivor,

Won’t be tied up,

Break from the pain

Take your place, I’ll remind ya

I’m a survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Break from the pain,

Take your place, I’ll remind ya!

Kicking me, breaking me,

But I won’t stop,

Pushing me, pulling me,

I will get up,

Hitting me, mocking me,

Stabbing me, crushing me,

Tearing me, burning me,

I’ll never stop,

I could have lost my way,

I could have made mistakes,

I bled a lot, more than you thought,

But I didn’t fade away,

Say you’ll break me down,

And bring me to my knees,

You can do it,

Can you prove it?

But you ain’t got shiz on me!

(Ha-ha-ha)

I’m a survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Break from the pain,

Take your place, I’ll remind ya!

Breathe in breathe out it’s all done,

Never forget who you are,

Breathe in breathe out it’s all done,

Never forget who you are

I’m a survivor (I’m survivor),

Stay aliver (stay aliver),

Do or die in my prime, I’m a fighter,

(I’m a fighter)

I’m a survivor (I’m survivor),

Won’t be tied up (won’t be tied up),

Break from the pain,

Take your place, I’ll remind ya

I’m a survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

(I’m a survivor)

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Break from the pain, take your place

Break from the pain, take your place

Break from the pain, take your place

I’m a survivor

Traduzione

Ho i miei brutti occhiali da sole,

Nero corvino sono nella mia zona,

Sono stufo delle notizie,

Sono stufo delle viste,

Sono stufo delle bugie che hanno detto,

Dai e fai brillare la luce,

Dai e fai brillare su di me,

Immagino che tu possa vedere,

Non credo,

Qualunque cosa mi abbiano detto

Deludendomi,

Sollevandomi,

Mantenendomi lento, ma non riesco a fermarmi

Mi sta facendo a pezzi, sono vivo

Cercando di guardare in alto, in cima a una roccia

Scalando queste altezze, amico

Non riesco a fermarmi affatto

Sto ergendomi alto

Sono un sopravvissuto,

Resta vivo,

Vivi o muori nel mio periodo migliore,

Sono un combattente,

Sono un sopravvissuto,

Non sarò legato,

Rompi dal dolore

Prendi il tuo posto, ti ricorderò

Sono un survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Rompi il dolore,

Prendi il tuo posto, te lo ricorderò!

Prendendomi a calci, spezzandomi,

Ma non mi fermerò,

Spingendomi, tirandomi,

Mi rialzerò,

Colpendomi, prendendomi in giro,

Pugnalandomi, schiacciandomi,

Lacerandomi, bruciandomi,

Non mi fermerò mai,

Avrei potuto perdere la strada,

Avrei potuto fare degli errori,

Ho sanguinato molto, più di quanto pensassi,

Ma non sono svanito,

Dì che mi spezzerai,

E mi metterai in ginocchio,

Puoi farcela,

Puoi dimostrarlo?

Ma non hai un cazzo su di me!

(Ah-ah-ah)

Sono un sopravvissuto

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Pausa dal dolore,

Prendi il tuo posto, te lo ricorderò!

Inspira ed espira, è tutto fatto,

Non dimenticare mai chi sei,

Inspira ed espira, è tutto fatto,

Non dimenticare mai chi sei

Sono un sopravvissuto (sono un sopravvissuto),

Resta in vita (resta in vita),

Vivi o muori nel fiore degli anni, sono un combattente,

(Sono un combattente)

Sono un sopravvissuto (sono un sopravvissuto),

Non sarò legato (non sarò legato),

Staccati dal dolore,

Prendi il tuo posto, te lo ricorderò

Sono un sopravvissuto

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

(Sono un sopravvissuto)

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Prenditi una pausa dal dolore, prendi il tuo posto

Prendetevi una pausa dal dolore, prendi il tuo posto

Prendetevi una pausa dal dolore, prendi il tuo posto

Sono un sopravvissuto

