L’annuncio che non ti aspetti. Ariana Grande è tornata sui social ieri sera, 14 ottobre, per rivelare ai fan di avere già pronto un album da pubblicare a brevissimo. Dove con “brevissimo”, intendiamo già entro la fine del mese di ottobre 2020, insomma, prima di Halloween! OMG!

Ariana Grande, l’abbiamo seguita da vicino in questi mesi, non ha mai nascosto ai fan di essere già tornata in studio di registrazione. Sono ormai diverse settimane che l’artista di Boca Raton pubblica teaser social a riguardo. Con tutta onestaà, in ogni caso, non ci saremmo mai aspettato in una release così rapida!

Dopo tutto Ariana Grande ha pubblicato il suo disco più recente, Thank u, next, appena un anno e mezzo fa. E per di più a distanza temporale molto ristretta dal precedente Sweetener.

Ecco l’annuncio del nuovo album di Ariana Grande

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

“Non vedo l’ora di donarvi il mio nuovo album, questo mese.”

Su Ginger Generation in questa occasione vi abbiamo parlato di come, potenzialmente, Ariana potrebbe avere in programma una collaborazione con i BTS. Di recente, infatti, la BTS Army si è convinta che un estratto di pezzo pubblicato da Ari sui social fosse lo stesso condiviso da Jungkook.

Ma questa potrebbe non essere l’ultima anticipazione del disco a nostra disposizione. Pare infatti che nel sesto album di Ariana ci sarà anche una collaborazione con The Weeknd. Dopo la straordinaria Love me harder, i due artisti potrebbero (il condizionale è d’obbligo) aver registrato un nuovo pezzo.

A scatenare la curiosità dei fan è il fatto che Abel Tesfaye ha retwittato l’annuncio di Ariana Grande su Twitter. Se così fosse sarebbe bellissimo!