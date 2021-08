Outer Banks 3 ci sarà? Ancora niente di ufficiale ma il finale è aperto

La seconda stagione di Outer Banks non ci ha colpito particolarmente (leggi la recensione). Al momento Netflix non si è sbilanciata sul futuro della serie. Il finale è senza dubbio aperto e lascia quindi pensare che potremo vedere una terza stagione.

Il futuro delle serie è ormai molto influenzato dall’accoglienza del pubblico e anche Outer Banks non farà eccezione. Solitamente Netflix guarda il numero di spettatori nell’arco dei primi 28 giorini dal debutto e se lo considera soddisfacente rinnova. Alcuni mesi fa il produttore della serie aveva detto che ha sempre pensato ci potessero essere i presupposti per una quarta o addirittura quinta stagione. Mi auguro di poter raccontare tutte le storie che ho in mente, aveva concluso.

Se la serie dovesse ricevere il via libera e la produzione riuscisse a iniziare entro fine agosto o inizio settembre potremmo vedere i nuovi episodi già la prossima estate. Il finale della seconda stagione rivela qualcosa di sconcertante che sconvolgerà gli equilibri e le vite dei protagonisti. Infatti, il padre di John B sembra sia vivo e conosce Limbey. Quali tesori o avventure dovranno affrontare i Pogues?

Ecco alcune reazioni su Twitter sul finale della serie Netflix e sul suo futuro:

The ending of the last episode, what a twist. When I tell you my jaw dropped #OuterBanks pic.twitter.com/6mLJLiuUfY