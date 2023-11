Amici 23: anticipazioni puntata 3 dicembre (sfida ed eliminato)

Ecco le anticipazioni di Amici 23: oggi è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 3 dicembre su Canale 5.

Come sempre, a diffondere che cosa è successo negli Studi Elios ci hanno pensato le talpe di SuperguidaTv.it.

Nel caso in cui non desideriate spoiler, vi consigliamo anche questa volta di non proseguire con la lettura del seguente articolo.

Dove eravamo rimasti con i daytime

La domanda principale dei telespettatori riguarda soprattutto la sfida di Nicholas contro Michele.

Domenica scorsa, il ballerino allievo di Raimondo Todaro è finito in sfida immediata e il giudice Nancy Berti ha deciso, dopo aver visto due esibizioni, di congelare l’esito finale.

Durante questa settimana, Michele ha vissuto in casetta per prepararsi allo scontro decisivo e per provare a portare via il banco a Nicholas.

In bilico è anche il destino di un altro allievo: Anna Pettinelli ha deciso di dare un’ultima possibilità ad Holy Francisco.

Se in questa puntata Holy sarà ultimo in classifica per l’ennesima volta, la professoressa non avrà più dubbi sul mettere fine al suo percorso.

Cosa accadrà invece a Holden che ha la maglia sospesa e ha trascorso gli ultimi giorni a riassettare la scuola, per rimediare alla sua indisciplina con le pulizie?

Anticipazioni Amici 23: 3 novembre

Nel corso della puntata, i cantanti presentano un nuovo inedito. Non tutti, però, perché Matthew ( tra l’altro reduce da un lutto in famiglia) non è ancora riuscito a completare un nuovo brano.

Inoltre, proprio in questa categoria, c’è un eliminato che ovviamente non avrà l’occasione di presentare un secondo pezzo.

Gli ospiti e i giudici

Ancora una volta c’è Giovannino, direttamente da Tu si Que Vales, e arriva in studio la rapper Rose Villain.

Giudicano la gara canto Nek e Beppe Vessicchio, quella di ballo (improvvisazione) è giudicata dalla ballerina professionista, volto televisivo e del cinema, Irma di Paola e da un ex allievo di Amici, Francesco Mariottini.

Classifiche canto e ballo

Classifica canto: Mew, Sarah, Lil Jolie, Mida, Petit, Holden, Ayle, Holy Francisco.

Classifica ballo: Dustin, Kumo, Sofia, Marisol, Simone, Gaia, Nicholas, Lucia, Giovanni

Le sfide e gli eliminati

Nicholas si gioca il tutto per tutto con due prove comparate che lo mettono a confronto con Michele. A vincere è il ballerino allievo di Todaro che dunque rimarrà nella scuola.

Come dicevamo, è l’ultima possibilità per Holy Francisco. Dopo essersi posizionato in fondo alla classifica anche questa volta, Holy è eliminato da Anna Pettinelli.

Prosegue invece il viaggio nel talent show per Holden che riprende la maglia dopo la sospensione della settimana scorsa per via di un provvedimento disciplinare.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23? Guarderete la puntata su Canale 5 o su Witty tv?