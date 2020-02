No Time to Die: l’ultimo film di James Bond sarà il più lungo della saga

L’attesa per l’arrivo di No Time to Die si accorcia e, del tutto a sorpresa, veniamo a sapere una news che piacerà sicuramente ai fan della saga di James Bond. Il prossimo film con protagonista 007 sarà infatti il più lungo di tutta la saga: ben 2 ore e 43 minuti!

A rivelarlo è Regal, nota catena di multisala americana, che nel suo sito ha già creato una pagina dedicata a No Time to Die. Ovviamente la notizia ha subito incuriosito tutti e ha facilmente rimbalzato sul web.

3 ore non saranno troppe per James Bond?

No Time to Die sarà l’ultimo film in cui Daniel Craig vestirà i panni di 007. Il minutaggio parla chiaro… tuttavia il regista, Cary Fukunaga, potrebbe aver optato per una soluzione narrativa più diluita per concludere al meglio l’arco del personaggio.

Nonostante gli scivoloni di Quantum of Solace e Spectre, il James Bond di Daniel Craig piace quasi unanimemente a critica e pubblico. Il suo merito è aver riletto un personaggio che negli anni era rimasto legato a stereotipi e che non si era mai evoluto. Daniel Craig è l’attore che ha impersonato più volte James Bond insieme a Roger Moore, che tuttavia detiene il primato.

Che cosa sappiamo sul film:

Dopo gli eventi narrati in Spectre James Bond si ritira a vita privata in Giamaica insieme a Madeleine, conosciuta nella sua precedente avventura, la quale sembra aver causato una vera e propria svolta nei desideri dell’agente. Tuttavia quando un vecchio amico, un agente della CIA, si presenta da lui Bond non può tirarsi indietro. Costretto a tornare in azione per salvare uno scienziato rapito, James Bond arriverà alle tracce di Safin: un criminale che minaccia di usare armi di sterminio di massa.

Nel frattempo, l’amata Madeleine sembra custodire un segreto molto pericoloso che potrebbe mettere in serio repentaglio la vita di Bond.

No Time to Die arriverà nei cinema il 9 aprile.