ABBA: esce oggi Voyage, negozi presi d’assalto a Stoccolma

Dopo l’incredibile annuncio esce oggi Voyage, il primo album di inediti degli ABBA dopo 40 lunghi anni di attesa. Un giorno indimenticabile per tutti i fan della band svedese che ha saputo conquistare il mondo e più di una generazione, complice anche il successo del musical Mamma Mia!

A poche ore dall’uscita il disco degli ABBA ha già battuto qualche record, basti guarda QUI un video pubblicato da Ansa in cui un negozio di dischi di Stoccolma viene letteralmente preso d’assalto dai fan che non vedono l’ora di acquistare la propria copia di Voyage.

Voyage è disponibile anche su tutte le piattaforme streaming.

Qui sotto potete ascoltarlo tutto

Il progetto

L’uscita di Voyage rappresenta però solo una parte del nuovo progetto degli ABBA, i quali torneranno presto sul palco con uno show molto speciale.

Previsto per la primavera del 2022 e con sede a Londra, in uno spazio appositamente costruito per l’occasione, concerto degli ABBA sarà un evento che combinerà effetti speciali e performance dal vivo.

I membri del gruppo si esibiranno con una live band di 10 elementi insieme alle loro controparti digitali che prenderanno vita grazie a team di 850 elementi della Industrial Light & Magic, la compagnia fondata da George Lucas.

Un risultato a cui si è giunti dopo tanti mesi di lavoro e che, così dicono gli ABBA, racchiude tutto il loro amore per la musica e per i loro fan che non hai smesso di dimostrargli tanto affetto. Ed è ovviamente dedicato a loro questo ritorno che dopo ben 40 anni ha riportato un gruppo di persone che hanno condiviso una parte significativa delle proprie vite.

Gli ABBA sono stati attivi dal 1972 al 1982 pubblicando 22 album in studio, 2 live e 13 raccolte. Nel 1974 hanno vinto l’Eurovision con il brano Waterloo.