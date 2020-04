Monolocale di Francesca Michielin: audio, testo e significato

Il nuovo singolo di Francesca Michielin è Monolocale feat. Fabri Fibra, in rotazione radiofonica da venerdì 3 aprile. Il brano è contenuto in Feat (Stato di natura), il nuovo album uscito per Sony Music lo scorso 13 marzo.

“Il monolocale rappresenta per me il simbolo del “vivere sintetico”: poco spazio per la propria vita quotidiana, ma anche per il dialogo. Il passaggio dalla natura incontaminata agli spazi ristretti e chiusi della città è traumatico e influisce anche sulle relazioni – racconta Francesca Michielin – Il contributo di Fabri Fibra mi ha offerto spunti di riflessione in un brano ironico. Lui è stato il primo che ho scelto di incontrare e al quale ho proposto questo featuring, che è stato il primo che ho scritto. L’incontro con lui mi ha dato la giusta energia per partire con tutto il progetto.”

Audio

Testo

Uh, uh uh, uh-uh, uh

Cosa finisce dietro a tutti i pianoforti?

Le matite che non vuole più nessuno

Forse c’avessi scritto la canzone

Per cambiare la tua vita e quella di qualcuno

Ma aspetterò che la tua voce

Mi arrivi da un piano a voce sentendo due cd

Aspetterò l’ultima traccia

Quella in cui mi urli in faccia che sei andato via da qui

Ho visto una tua foto dentro a un centro commerciale

Non ti assomigli più

Una volta vivevamo io e te in un monolocale

E adesso dimmi tu

Uh, uh uh, uh-uh, uh

Uh, uh uh, uh-uh, uh

Ah!

Faccio interviste senza dire che son triste

Non vesto come quelle star famose sulle riviste

La gente crede a tutto, non resiste

È sempre alla ricerca di qualcosa che non esiste

Mi sento male, tu non mi pensare

Anzi pensami, ma non pensare male

Di me mi manca quel monolocale

L’hotel è grande, non mi riprendo

Vienimi a cercare se mi perdo

Se mi perdoni, ma quante incomprensioni

C’è chi mi aspetta fuori, odio questi ascensori

Non chiedo mai favori, i fan fanno paragoni

Pressioni a qualunque ora

Dicono: “Corri, pensa ai soldi, il tempo vola”

Ho visto una tua foto dentro a un centro commerciale

E non ci riesco più

Una volta vivevamo io e te in un monolocale

E adesso dimmi tu

Vendono il tuo disco dentro a un centro commerciale

E non mi guardi più

Fa ridere vedere che ti fai fotografare

Non sembri neanche tu

Uh, uh uh, uh-uh, uh

Uh, uh uh, uh-uh, uh

Adesso dimmi tu, spegni la TV

Spegni la TV, spegni la TV

Non mi passa più, non mi guardi più (spegni la TV)

Spegni la TV, spegni la TV

Non ci bastiamo più, non ci baciamo più (spegni la TV)

Le cose di una volta io me le ricordo ancora

Le cose di oggi io non ci voglio pensare più

Spegni la TV, non pensarci più

Ho visto una tua foto dentro a un centro commerciale

E non ci riesco più

Una volta vivevamo io e te in un monolocale

E adesso dimmi tu

Vendono il tuo disco dentro a un centro commerciale

E non mi guardi più

Fa ridere vedere che ti fai fotografare

Non sembri neanche tu

Uh, uh uh, uh-uh, uh

Uh, uh uh, uh-uh, uh