Kim Jaejoong ha il Coronavirus? No, è uno scherzo. Arrivano le scuse!

Quel genere di notizie che non abbiamo mai molto piacere a dare. Nelle scorse ore, purtroppo, Kim Jaejoong, uno dei membri dei JYI si è reso protagonista di uno scivolone di cattivo gusto. Come pesce d’aprile 2020, infatti, l’artista k-pop si è permesso di annunciare di essere stato colpito dal Coronavirus.

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!





Per fortuna, in ogni caso, Kim Jaejoong non ha il Covid-19 per davvero e gode in realtà di ottima salute.

Cos’è successo a Kim Jaejoong (e quali saranno le conseguenze?

Il primo aprile l’artista ha pubblicato su Instagram nel quale confermava di essere risultato positivo al test per il virus. Lo stesso post è stato poi editato. Kim Jaejoong ha spiegato che nulla di ciò che era stato scritto era vero e si è scusato con i fan con una lunga lettera. Nel post, il cantante ha spiegato che la sua intenzione iniziale era quella di sensibilizzare il suo pubblico sulla gravità della pandemia.

Il problema è che ora il cantante rischia di essersi messo in grossi guai. A studiare il suo caso si è infatti messo il Dipartimento per la Sicurezza Sanitaria Coreana. Contattato da Star News, l’organo ha commentato:

Stiamo attualmente studiando il caso di Kim Jaejoong. Stiamo parlando di trasmissione di false informazioni, quindi dobbiamo capire quale sarà la pena che verrà applicata al suo caso. Di norma puniamo chi fa scherzi telefonici diffondendo informazioni false sulla pandemia alle autorità. Qui però stiamo parlando di una celebrità che l’ha fatto sui social media, è un caso diverso, dobbiamo capire internamente come agire.

Contro Kim Jaejoong, nel frattempo, è persino nata una petizione online con la quale si è richiesto alle autorità di applicare una punizione. Di norma, in Korea del Sud, questo tipo di reato può essere punito con il carcere fiino a 10 anni o, in alternativa, con una multa davvero molto salata. Il cantante, insomma, potrebbe cavarsela con un’ammenda di “soli” 9000 dollari circa.