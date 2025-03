Eurovision 2025: video e testo di Freedom di Mariam Shengelia (Georgia)

Freedom di Mariam Shengelia è il brano che rappresenta la Georgia all’Eurovision Song Contest 2025. Senza una formazione formale o contatti nel settore, l’artista è riuscita a costruire la sua carriera partendo da zero, dimostrando che il lavoro e il talento possono sfidare qualsiasi avversità.

Mariam ha ottenuto il suo primo riconoscimento nazionale a The X Factor Georgia, dove la sua voce distintiva e la sua profondità emotiva l’hanno distinta. Determinata a spingere la sua arte ancora oltre, ha poi gareggiato a The Voice Georgia, affascinando il pubblico con le sue potenti performance e la sua innegabile presenza scenica.

Il video ufficiale della Georgia a Eurovision 2025

Testo di Freedom di Mariam Shengelia

Თავისუფლება

(ანი და ბანი, განი და დონი

Ქრებიან წლები, გადიან დრონი

Ენი და ვინი, ზენი და თანი

Არასდროს დავთმოთ ეს ცა და მთანი)

Როგორც ბალახის სურნელი

Ცის ნამი, წყარო ანკარა

Თავისუფლების წყურვილი

Სამშობლომ გულით ატარაᲓა როგორც მკერდში ეს გული

Თავისუფლება ჩემშია

Და როგორც ჩვენი სიცოცხლე

Სამშობლო ერთადერთიაᲔს მზე ათბობს და ანათებს გზებს

Სამშობლოს მთებსა და ზღვებს

Იმედით გავყვებით გზებს

Და, ლურჯი და უღრუბლო ცა

Მშვიდი და მღელვარე ზღვა

Არ მინდა სიმდიდრე სხვაFreedom is a heaven’s gift we share

Freedom is a human wealth to care

Freedom is a mountain spring for share, people

Let it be here and there – everywhere

I’m living my life with my smile

Kindness resists of my style

Freedom that makes life so mild

My home, my sweet apparel a song

Meadows and mountains to roam

This is my wealth and my throneᲖეცა, თავისუფლება, ანი და ბანი