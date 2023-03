Miley Cyrus ecco il video ufficiale di River (testo e traduzione)

Miley Cyrus ha rilasciato River, secondo singolo estratto dal suo album Endless Summer Vacation. La nuova fatica della cantante è finalmente nelle mani dei fan, dopo quasi 3 anni dal rilascio di Plastic Hearts. Un brano perfetto per introdurre ESV e allo stesso tempo presentarsi al pubblico con un nuovo potenziale successo dopo quello incredibile di Flowers, ancora sulle vette delle classifiche mondiali.

Video ufficiale di River di Miley Cyrus

Testo del nuovo singolo

I got a new dress just to meet you downtown

Can you walk me through the park just to show it off?

I can pull my hair back in that tight way that you like

If you wrap me in your arms and never stop

Heart beats so loud that it’s drownin’ me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

Blowing bubbles in the bath, I can’t stop from thinking lately

You could be the one, have the honor of my babies

Hope they have your eyes and that crooked smile

Was a desеrt ‘fore I met you, I was in a drought

Heart bеats so loud that it’s drownin’ me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

You’re never runnin’ dry (Oh)

I feel you everywhere

Your face is all in my hair (Hair)

Covered up in your sweat

It turns me on that you care, baby

Your love, it flows just like a river

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river

You’re just like a river (Heart beats so loud that it’s drownin’ me out)

You’re just like a river (Livin’ in an April shower)

You go on forever (You’re pourin’ down, baby, drown me out)

You’re just like a river

Traduzione

Ho comprato un nuovo vestito solo per incontrarti in città

puoi farmi passeggiare nel parco solo per mostrarmi?

posso legarmi i capelli in quella coda che tanto ti piace

se mi tieni tra le tue braccia e non smetti mai

i battiti dei cuore così forti che sto affogando

vivo come se fosse l’inizio della primavera

e non ti fermi mai, annegami

sei come un fiume

sei come un fiume

vai per sempre

sei come un fiume

soffiamo le bolle nella vasca, non riesco a non pensarci ultimamente

potresti essere l’unico, avere l’onore di avere i miei figli

spero abbiano i tuoi occhi e quel sorriso storto

ero un deserto prima di incontrarti, ero in siccità

i battiti dei cuore così forti che sto affogando

vivo come se fosse l’inizio della primavera

e non ti fermi mai, annegami

sei come un fiume

sei come un fiume

vai per sempre

sei come un fiume

ti sento ovunque

la tua faccia è tra i miei capelli

coperta dal tuo sudore

mi eccita che ci tieni

il tuo amore scorre come un fiume

sei come un fiume

sei come un fiume

vai per sempre

sei come un fiume