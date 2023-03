I Kids’ Choice Awards 2023 arrivano su Nickelodeon e su Super!

I Kids’ Choice Awards 2023 arrivano in tv. Un appuntamento da non perdere tra musica, spettacolo, premi, divertimento e tanto tanto slime.

Lo show, presentato da Nate Burleson e Charli D’Amelio, ha visto le esibizioni di Bebe Rexha e Lil Baby, la consegna tra gli altri di premi speciali ad Adam Sandler e ad Optimus Prime di Transformers.

Tra le star che sono apparse nello show ci sono state anche Landon Barker, Miranda Cosgrove, Dixie D’Amelio, Jenna Ortega e Olivia Rodrigo.

Durante i Nickelodeon Kids’ Choice Awards si sono anche viste le prime immagini in anteprima dei film più attesi.

Tra questi tanto successo ha avuto il trailer del nuovo film di animazione del Le Tartarughe Ninja di Seth Rogen che arriverà nelle sale nel corso dell’anno.

Sul palco, insieme a Seth, anche i quattro doppiatori americani raggiunti da ballerini con enormi fette di pizza, di cui sono ghiotti Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello.

Dove vedere i KCA 2023 in Italia

Oggi, venerdì 10 marzo, alle 20:00 arrivano su Nickelodeon, Sky 605 di Sky.

Domani, sabato 11 marzo, lo show sarà in onda alle 20:30 su Super!, canale 47 del ddt e di tivùsat e sul 625 di Sky.

Ecco chi sono i vincitori italiani

L’artista Diego Lazzari è stato l’Ambassador italiano ai Kids’ Choice Awards 2023 e questi i vincitori delle 3 categorie italiane.

ALEX W si è aggiudicati il premio come CANTANTE ITALIANO PREFERITO. Conosciuto da tutti per aver partecipato ad Amici21, ha già al suo attivo 6 EP e brani di successo e nel 2023 è uscito il singolo Dire, fare, curare insieme a Sophie and the Giants.

Luca Campolunghi ha vinto come SOCIAL STAR RIVELAZIONE DELL’ANNO. Luca è un giovane creator che, iniziando per gioco, in poco tempo è diventato popolarissimo fino ad arrivare agli oltre 1 milioni di follower.

Aurora Baruto è stata votata come SOCIAL STAR ITALIANA PREFERITA. Aurora, tra le social star più amate e tra le prime ad entrare a far parte del gruppo Stardust House, è diventata celebre per i suoi POV (acronimo di Point of View, brevi video girati in prima persona per esprimere uno stato d’animo).

