Finalmente l’attesissima collaborazione tra Miley Cyrus e Dua Lipa è arrivata. Il video di Prisoner così come il singolo sono stati rilasciati a circa una settimana dal rilascio ufficiale dell’album dell’ex stellina Disney.

Plastic Hearts, questo il titolo dell’album, contiene 12 tracce e una probabile versione deluxe con i brani Zombie, Edge Of Midnight e Heart Of Glass. Nella nuova fatica della cantante troviamo oltre alla collaborazione con Dua Lipa anche un brano con Billy Idol e uno con Joan Jett.

Miley Cyrus - Prisoner (Official Video) ft. Dua Lipa

Testo

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Strung out on a feeling, my hands are tied

Your face on my ceiling, I fantasize

Oh, I can’t control it, I can’t control it (I can’t control it)

I try to replace it with city lights

I’ll never escape it, I need the high

Oh, I can’t control it, I can’t control it (Control it, oh)

You keep making it harder to stay

But I still can’t run away

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

[Verse 2: Miley Cyrus] I tasted Heaven now I can’t live without it

I can’t forget you when your love is the loudest

Oh, I can’t control it, I can’t control it (Can’t control it)

You keep making it harder to stay (Oh I)

But I still can’t run away

I gotta know, why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind (Off my mind)

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Can’t get you off my mind

Why can’t you just let me go? Million times

I wanna know why can’t you, why can’t you-

I wanna know why can’t you, why can’t you-

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

Traduzione di Miley Cyrus e Dua Lipa

prigioniera, prigioniera, rinchiusa

non riesco a toglierti dalla mia testa, dalla testa

Dio sa che ho provato un milione di volte, un milione di volte, oh woah

perché non, perché non mi lasci andare?

colpita da un sentimento, le mie mani sono legate

la tua faccia sul mio soffitto, ho delle fantasie

oh, non riesco a controllarlo, non posso controllarlo (non posso controllarlo)

cerco di sostituirlo con le luci della città

io non scapperò mai, ho bisogno di una dose

oh, non posso controllarlo, non posso controllarlo (controllarlo, oh)

per colpa tua per me è sempre più difficile rimanere

ma io ancora non riesco a fuggire

io devo sapere perché tu non puoi, non puoi lasciarmi andare?

prigioniera, prigioniera, rinchiusa

non riesco a toglierti dalla mia testa, dalla testa

Dio sa che ho provato un milione di volte, un milione di volte, oh woah

perché non, perché non mi lasci andare?

prigioniera, prigioniera, rinchiusa

non riesco a toglierti dalla mia testa, dalla testa

Dio sa che ho provato un milione di volte, un milione di volte, oh woah

perché non, perché non mi lasci andare?

ho assaggiato il paradiso adesso non riesco a farne senza

non posso dimenticarti quando il tuo amore è quello più rumoroso

oh, non riesco a controllarlo, non posso controllarlo (non posso controllarlo)

per colpa tua per me è sempre più difficile rimanere

ma io ancora non riesco a fuggire

io devo sapere perché tu non puoi, non puoi lasciarmi andare?

prigioniera, prigioniera, rinchiusa

non riesco a toglierti dalla mia testa, dalla testa

Dio sa che ho provato un milione di volte, un milione di volte, oh woah

perché non, perché non mi lasci andare?

prigioniera, prigioniera, rinchiusa

non riesco a toglierti dalla mia testa, dalla testa

Dio sa che ho provato un milione di volte, un milione di volte, oh woah

perché non, perché non mi lasci andare?

non riesco a toglierti dalla mia testa, dalla testa

perché non riesci a lasciarmi andare? un milione di volte

voglio sapere perché tu, perché tu

voglio sapere perché tu, perché tu

io devo sapere perché tu, perché non riesci a lasciarmi andare?

Cosa ne pensate del brano di Miley Cyrus e Dua Lipa, Prisoner?