Michele Bravi: rimandata l’uscita dell’album La geografia del buio

In seguito all’attuale situazione italiana dovuta all’emergenza sanitaria, per salvaguardare la sicurezza di tutti e il rispetto delle regole, l’uscita dell’album La Geografia del Buio di Michele Bravi prevista il 17 aprile è rinviata a data da destinarsi. Presto verranno comunicati ulteriori dettagli riguardo alla release del progetto discografico. Queste le parole del cantante:

Sono sicuro che ci sarà il tempo e lo spazio giusto per condividere e scoprire “La geografia del buio” ma adesso dobbiamo comportarci, con gentilezza e rispetto delle regole, come una comunità che sta lottando per rialzarsi e rimanere a casa. A tutte le persone che aspettavano con curiosità e impazienza un mio lavoro discografico dico grazie del calore dimostrato finora e chiedo, con il cuore in mano, di rimanere uniti come una famiglia paziente. Vorrei infine ringraziare con infinita gratitudine tutti quei guerrieri che sta permettendo al nostro Paese di rimanere in piedi ed esprimere grande vicinanza alle persone e alle famiglie colpite dal male che questo virus rappresenta. Prego, con tutto me stesso che voi tutti stiate al sicuro”.