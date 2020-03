Riverdale 4: CW annuncia quando tornerà in onda la serie!

Qualche settimana fa vi avevamo annunciato la sospensione della produzione di alcune serie tv tra cui Riverdale e Grey’s Anatomy (i dettagli qui). Il Coronavirus ha fermato tutto il mondo e di conseguenza anche i set. CW ha annunciato la data di ritorno della quarta stagione di cui aveva già registrato alcuni episodi. Ecco qualche dettaglio in più.

Riverdale tornerà con l’episodio musical (guarda il promo qui) mercoledì 15 aprile. Il giorno successivo ci sarà un nuovo episodio anche del suo spin-off Katy Keene. Stando a quanto leggiamo su Just Jared l’8 aprile tornerà anche Nancy Drew mentre per gli spettacoli dell’Arrowverse ovvero The Flash e DC’s Legends of tomorrow dovremo aspettare fino al 21 di aprile. Il 26 infine torneranno in onda anche Batwoman e Supergirl. Non è ancora invece chiaro quando riprenderanno le riprese delle serie interrotte a causa della pandemia.

Ecco l’annuncio del ritorno di Riverdale sui social:

