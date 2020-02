Michele Bravi: La Geografia del buio è il suo nuovo album

Il cantante Michele Bravi sta mandando i suoi fan in delirio con un misterioso post pubblicato su Twitter. Nel messaggio appare, per la prima volta, questo titolo: La Geografia del Buio. Un post che sembra essere il preludio di un nuovo inizio per l’artista e per lui non c’è ovviamente modo migliore di ricominciare se non attraverso la musica.

Ed è in effetti proprio così perché La Geografia del Buio è il titolo del suo nuovo album, in uscita il prossimo 20 marzo, come confermato da Vivo Concerti.

Recentemente, l’artista si è rimesso al lavoro sul suo mini tour che l’ha visto protagonista di quattro emozionanti date al Teatro San Babila di Milano. Di questo concerto, a dir poco straordinario, noi di GingerGeneration.it ne abbiamo parlato in questa occasione.

La speranza per i fan, ovviamente, è che ora per Michele Bravi tutto vada per il meglio. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che i prossimi mesi, musicalmente parlando, saranno per lui molto importanti.

In un nostro podcast vi abbiamo raccontato, infatti, in modo approfondito quello che ci dobbiamo aspettare da Michele prossimamente.

Nel corso del suo live a Milano, Michele Bravi ha per esempio presentato un nuovo brano, La vita breve dei coriandoli, rimasto fino ad ora inedito. Ci auguriamo, ovviamente, che il pezzo (una ballata di rara intensità) venga inserito nell’album.

Durante una recente convention di Universal Music Italia, inoltre, ci è stato rivelato che l’artista aveva in serbo per noi grosse sorprese. Ora è dunque certo che il cantante tornerà con della nuova musica. Sembra proprio, quindi, che il 2020 sarà l’anno del suo comeback e che La Geografia del Buio è il titolo di questo atteso ritorno.