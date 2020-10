Me contro te: lo special pack DVD e Fantadisco arriva su Amazon (prezzo)

Su Amazon è disponibile una super offerta per tutti i fan di Luì e Sofì! In occasione dell’Amazon Prime Day è stata messa in vendita un cofanetto esclusivo che include 2 prodotti dei Me Contro Te, insieme! Stiamo parlando dei DVD del film Me Contro Te – La vendetta del Signor S + Il Fantadisco Canta con Luì e Sofì.

Il successo dei Me contro te

Me contro Te sono un duo siciliano formato da Luigi Calagna, in arte Luì (6 dicembre 1992) e Sofia Scalia, in arte Sofì (14 maggio 1997). I due sono una coppia, sia sullo schermo che nella vita reale, nati come youtuber nel 2014 con video challenge, esperimenti scientifici e scherzi divertenti, sono personaggi ormai noti anche all’interno del panorama musicale, televisivo e cinematografico.

Nel giro di pochi mesi dall’apertura del canale, il numero delle loro visualizzazioni è cresciuto in modo esponenziale. In un battito di ciglia il loro canale è diventato il profilo di intrattenimento più visto d’Italia con quasi 4 miliardi di visualizzazioni complessive!

Con una media di 150 milioni di visualizzazioni al mese e più di 4 milioni e mezzo di iscritti al canale, i Me contro Te sono presenti anche su altre piattaforme come Instagram (1.5 milioni di follower) e Tik Tok (1.7 milioni di Follower).

Nel 2018 pubblicano il loro primo libro con Mondadori il FANTALIBRO Divertiti con Luì e Sofì che vende oltre le 180.000 copie. L’anno successivo i due youtuber pubblicano altri due libri il FANTALIBRO dei Me contro Te 2 – Entra nel mondo di Luì e Sofì e Le Fantafiabe di Luì e Sofì altri due bestseller entrambi con più di 150.000 copie vendute in un anno.

Il 2019 segna un nuovo traguardo per Luì e Sofi. I due hanno infatti rivestito il ruolo di presentatori per il canale televisivo per bambini Disney Channel. L’anno successivo è uscito il loro film La vendetta del Signor S.

La coproduzione, con Warner Bross e Colorado Film, è nata proprio da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia ed è stata un vero successo! Il film è stato infatti campione d’incassi, con oltre 8 milioni al botteghino in sole due settimane.