Emma Marrone rassicura i fan sul suo stato di salute

Lo scorso novembre, come ricorderete, Emma Marrone aveva annunciato di dover prendere una pausa dalla musica e da qualsiasi altro impegno. Il motivo era dovuto a un problema di salute con cui, in realtà, combatte da molti anni e che l’ha costretta, infine, a sottoporsi ad un’operazione.

Benché si trattasse di una questione piuttosto seria, negli ultimi mesi, Emma ha rassicurato più volte i suoi fan che si sono dimostrati legati a lei nel profondo e non solo alla sua musica. Tutto ciò succedeva proprio quando Emma Marrone aveva appena raggiunto un traguardo per lei estremamente importante, ovvero cantare una canzone scritta da Vasco Rossi. Stiamo parlando dell’energico brano Io sono bella.

Poco fa, la cantante ha comunicato via Instagram Stories di aver effettuato una visita di controllo e che l’esito è per fortuna, molto incoraggiante:

Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo, quindi volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente. Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando.

Si tratta di una bella notizia che ha il compito di infondere un po’ di ottimismo e di sostegno ai giovani che stanno combattendo un battaglia simile a quella di Emma. Noi non possiamo che essere felici per questa meravigliosa cantante che è in grado di entrare davvero nel cuore delle persone, non solo con la sua arte ma anche con la sua indiscutibile forza ed evidente autenticità.