Me Contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S in home video dall’11 giugno

Dopo essere uscito su tutte le piattaforme digitali Me Contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S sta per arrivare anche in home video. La data da segnare sul calendario è l’11 giugno, giorno in cui Luì e Sofì saranno disponibili in tutti gli store in formato DVD, anche nelle edizioni speciali con gadget esclusivi per la gioia di tutti i loro piccoli fan.

La trama del film

Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. Luì e Sofì (i Me contro Te) saranno chiamati ad impedirglielo in una nuova avventura, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Me Contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è diretto da Gianluca Leuzzi, da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, e scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Queste le edizioni disponibili di Me Contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S

DVD

2.35:1

Lingue: Italiano 5.1 Dolby Digital.

Altri audio: audiodescrizione

Sottotitoli: Italiano Non Udenti, Inglese

CONTENUTI SPECIALI: Backstage e Trailer del Film

Prezzo Suggerito al Pubblico: 12,99€

– Edizione speciale in DVD con Portachiavi esclusivo dei Me contro Te

Prezzo suggerito al pubblico: € 14,99

– Edizione speciale in DVD con la fantastica cornice magnetica dei Me contro Te

Prezzo suggerito al pubblico: € 14,99

– Edizione speciale in DVD con la Lattina porta slime e la ricetta super segreta dei Me contro Te

Prezzo suggerito al pubblico: € 19,99

