I Me Contro Te saranno ospiti al Festival di Sanremo 2020?

A riguardo, almeno per il momento, non abbiamo conferme ufficiali. Eppure, secondo i beneinformati, sembrerebbe proprio che i Me contro te siano stati assoldati da Amadeus in veste di ospiti al Festival di Sanremo 2020!

Proprio così: a riportare l’indiscrezione bomba è TvBlog, che sulle sue pagine online ha riportato una notizia che di certo farà felici i più piccoli. I Me Contro te (all’anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, rispettivamente 27 e 22 anni) sono infatti, ad oggi, il canale Youtube per bambini più seguito in Italia.

La coppia di Youtube è amatissima dai più giovani, incantati dal loro stile scanzonato, sempre allegro e super colorato. I due youtuber, vi ricordiamo, li avevamo anche incontrati noi di Ginger Generation in occasione del lancio del live action di Aladdin.

Ecco la nostra intervista ai Me contro te!

Lui e Sofi, vi ricordiamo, sono attualmente impegnati con la fase promozionale del loro primo film, La Vendetta del Signor S.

Il film, incentrato sul loro scontro con l’inquietante e misterioso personaggio che sabota tutte le loro avventure, è già record di incassi. Soltanto nelle prime 24 ore dall’uscita, infatti, il film ha ottenuto incassi di 1,1 milioni di euro, battendo così l’agguerrita concorrenza di Tolo Tolo di Checco Zalone.

Se Amadeus fosse davvero riuscito ad aver con sé i Me Contro te, insomma, sarebbe un vero colpaccio! Vale in ogni caso la pena ricordarvi che, almeno per il momento, i Me contro te non hanno annunciato in forma ufficiale la loro partecipazione alla kermesse.

Il Festival di Sanremo 2020, vi ricordiamo, si terrà dal 4 all’8 febbraio. Alla kermesse parteciperanno in veste di ospiti, per ora confermati, anche Dua Lipa e Lewis Capaldi. Purtroppo, contrariamente ai primi annunci, al Festival di quest’anno non vedremo Salmo, che ha deciso di “paccare” Amadeus all’ultimo minuto. Il conduttore, vi ricordiamo, ha invitato a questa edizione anche Ultimo, che potrebbe idealmente partecipare alla serata conclusiva.