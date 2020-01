SAG Awards 2020: ecco tutti i vincitori di quest’anno

Dopo i Golden Globe è toccato ai SAG Awards 2020, consegnati ieri sera. Si tratta dell’ultimo appuntamento importante della stagione dei premi cinematografici in attesa degli Oscar. Come ogni anno i SAG hanno visto protagonisti attori del cinema e della televisione che sono stati premiati nelle rispettive categorie.

Non sono mancati momenti da ricordare, come quello che ha visto protagonisti Jennifer Aniston e Brad Pitt in una sorta di inaspettata reunion. Brad Pitt ha poi divertito il pubblico ringraziando i piedi delle attrici protagoniste di C’era una volta… a Hollywood, scherzando sul vezzo di Quentin Tarantino di inquadrare questa parte del corpo. Tra i momenti clou anche il premio alla carriera a Robert De Niro.

Ecco tutti i vincitori dei SAG Awards 2020:

Miglior attore protagonista: Joaquin Phoenix per Joker

Miglior attrice protagonista: Renée Zellweger per Judy

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern per Storia di un matrimonio

Miglior cast cinematografico: Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Jung Hyun-joon, Jung Ziso, Lee Jung-eun, Lee Sun-kyun, Park So-dam e Song Kang-ho per Parasite

Migliori controfigura cinematografiche: Avengers: Endgame

SAG Award alla carriera: Robert De Niro

Migliore attore in un film televisivo o mini-serie: Sam Rockwell per Fosse/Verdon

Migliore attrice in un film televisivo o mini-serie: Michelle Williams per Fosse/Verdon

Migliore attore in una serie commedia: Tony Shalhoub per La fantastica signora Maisel

Migliore attrice in una serie commedia: Phoebe Waller-Bridge per Fleabag

Migliore attore in una serie drammatica: Peter Dinklage per Il Trono di Spade

Migliore attrice in una serie drammatica: Jennifer Aniston per The Morning Show

Miglior cast in una serie drammatica: Mario Bailey, Helena Bonham Carter, Olivia Colman, Charles Dance, Ben Daniels, Erin Doherty, Charles Edwards, Tobias Menzies, Josh O’Connor, Sam Phillips, David Rintoul e Jason Watkins per The Crown

Miglior cast in una serie commedia: La fantastica signora Maisel

Migliori controfigura televisive: Il Trono di Spade