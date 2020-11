Me Contro Te – Fantafiabe 2: prezzo e come acquistarlo su Amazon

Ottime notizie per i più piccoli! Luì e Sofi, i nostri adorati Me Contro te, hanno pubblicato il secondo libro de Le Fantafiabe!

Le Fantafiabe 2 dei Me Contro te: tutto quello che c’è da sapere sul libro!

Ecco come i due youtuber, amatissimi fra i più piccoli, hanno commentato l’uscita di questo nuovo progetto editoriale dedicato ai più piccoli!

Ma che cosa troveremo dunque? Ecco la descrizione del libro su Amazon:

Le Fantafiabe ti hanno fatto sognare? Allora perché non leggere anche le Fantafiabe 2? Luì e Sofì non vedono l’ora di vivere quattro nuove fantastiche avventure in tua compagnia. Andrai al ballo con Cenerentolì, visiterai una casetta fatta interamente di cioccolatini e caramelle, incontrerai sette simpatiche fatine e scoprirai la storia di una spada molto speciale…

Questo, come saprete, non è certo l’unico progetto a cui Luì e Sofì hanno lavorato negli ultimi tempi.

Sta per arrivare nei cinema il nuovo tanto atteso film dei Me Contro te! Il nuovo anno si aprirà infatti con Me Contro te: Il mistero della scuola incantata!

