BTS vincono il loro secondo premio ai Kids’ Choice Awards (VIDEO)

I BTS hanno appena vinto il loro secondo Kids ‘Choice Award! I ragazzi del supergruppo K-pop hanno portato a casa il dirigibile che spetta al gruppo musicale preferito secondo i Kids´ Choice Awards 2020 e hanno festeggiato insieme sabato 2 maggio.

“Caspita, è fantastico. Grazie mille!” Ha detto RM. “Sono così felice di ricevere questo premio.””Grazie per aver votato per noi, Army, il tuo amore ci fa andare avanti”, ha aggiunto V. I ragazzi hanno anche dichiarato di “lavorare molto, molto duramente sulla nostra musica, speriamo di rivedervi presto, rimanete al sicuro e connessi, confidiamo che tutto possa andare per il meglio”.

Nel caso in cui te lo fossiperso, Jungkook ha entusiasmato i fan con una cover di Never Not di Lauv. La band aveva già conquistato un dirigibile nel 2018 per il Global Music Star. Complimenti ragazzi! Qui sotto il video della premiazione.

In arrivo il documentario Break the Silence dei BTS

Il gruppo ha, intanto, pubblicato il trailer ufficiale del documentario dedicato alla band, film che la vede impegnata nei suoi due più recenti tour, Love Yourself e Love Yourself: Speak Yourself.

Nella clip, possiamo vedere il gruppo sul palco, in studio di registrazione e anche nei momenti più faticosi che hanno accompagnato ogni loro esibizione.

La band K-Pop più amata al mondo sta dunque preparando un nuovo progetto che sarà presto disponibile per tutta l’Army. Il prossimo 12 maggio sarà infatti disponibile questo nuovo documentario sulla band, intitolato Break the silence.

this one’s dedicated to the BTS Army 🎶 congrats on your #KCA2020 win @BTS_twt! pic.twitter.com/zqxXUviyrM — Nickelodeon (@Nickelodeon) May 3, 2020