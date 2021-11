Crazy Love: il video, il testo e il significato della canzone di Marracash

Crazy Love è il singolo rilasciato dall’ultimo album di Marracash, Noi, Loro, Gli Altri. Un pezzo particolare perché legato alla fine della storia del rapper con la compagna Elodie, la quale compare nel videoclip in cui i due si uccidono metaforicamente a vicenda e chiudono il cerchio del loro amore, per citare Marracash stesso.

Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video.

L’incipit del video richiama inoltre la celebre performance di Marina Abramovic e Ulay.

Crazy Love chiude metaforicamente una storia d’amore, mettendo in scena tutto il dolore che si prova quando finisce una relazione importante ma anche tutto il male ci si è fatti reciprocamente.

Il grigio delle strade e gli edifici (Ah)

Ti resta addosso tipo abbronzatura (Seh)

Ho vinto spesso con molti nemici (Ah-ah)

Ho sempre perso con la mia natura (Oh)

Ma poi ti sei insinuata, sinuosa

Con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio)

Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi

Per la fragilità e per la ferocia

La mia Nefertiti, togliti i vestiti, mama

Finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mama

Ami i rischi perché possono ferirti, mama

Ho lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

Uh (Uh)

E la gente che ho attorno diceva

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti trovеrà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

(Crazy love) Lei per mе, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Fumo mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po’ calamità (Crazy love)

Siamo due gazzelle, siamo due levrieri (Uh)

Sai tutti i miei trucchi, so i tuoi sortilegi

So che mi ameresti anche con zero money (Zero)

Baciami, respiro già i tuoi feromoni

Ti muovi felina, Selina, Nikita, sai come tenere alta la sfida (Ehi)

L’amore per me è fare una rapina e poi dividere la refurtiva, mina

Siamo troppo explicit, svegliamo i vicini, mama

Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mama

Amo i rischi perché possono ferirmi, mama

Hai lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

Uh (Uh)

E la gente che ho attorno diceva (Diceva)

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti troverà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

(Crazy love) Lei per me, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Brucio mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po’ calamità (Crazy love)

Dove sei?

Crazy love

Dove sei?