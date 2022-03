La ragazza della palude: Taylor Swift ha scritto la theme song Carolina

Dopo aver diretto il cortometraggio All To Well, Taylor Swift torna al cinema con una nuova canzone che farà da tema al film La ragazza della palude. Il pezzo, dal titolo Carolina, accompagnerà questo film drammatico tratto dal romanzo di Delia Owens.

Prodotto da Reese Witherspoon e Hello Sunshine, La ragazza della palude è diretto da Olivia Newman. Nel cast vedremo Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. e David Strathairn.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Dal romanzo best-seller di Delia Owens nasce un avvincente mistero. La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all’età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude.

A proposito della canzone

A quanto pare Taylor Swift ha amato moltissimo il libro da cui è stato tratto La ragazza della palude. Da qui il suo desiderio di scrivere una canzone che ne ripremesse le atmosfere e le tematiche: Carolina.

Queste le sue parole:

La ragazza della palude è un libro in cui mi sono persa quando lo lessi anni fa. Non appena ho saputo che ci stava lavorando a un film con l’incredibile Daisy Edgar-Jones e prodotto dalla brillante Reese Witherspoon, sapevo che ne volevo far parte sul fronte musicale. Ho scritto la canzone Carolina da sola e ho chiesto al mio amico Aaron Dessner di produrla. Ho voluto creare qualcosa di spettrale ed etereo, che si adattasse a questa storia affascinante.