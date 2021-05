The Chair: Sandra Oh protagonista della miniserie Netflix. Trama e cast

The Chair rappresenta una delle novità estive più attese del catalogo Netflix. Tra i motivi la presenza come protagonista di Sandra Oh (Grey’s Anatomy) e la trama che verte sulla disparità di genere e di etnia nel mondo universitario. Inoltre, tra i creatori troviamo David Benioff, noto per Game of Thrones, insieme alla moglie Amanda. Ecco la trama e il cast della serie in arrivo il 27 agosto

Sinossi. The Chair segue la dottoressa Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) nel suo nuovo ruolo di preside della facoltà di inglese della prestigiosa Pembroke University. Ji-Yoon si ritrova ad affrontare una serie di sfide uniche come prima donna a capo del dipartimento, nonché una dei pochi collaboratori non bianchi dell’università.

Nel cast troviamo oltre a Sandra Oh, Jay Duplass (professor Bill Dobson), Holland Taylor (professoressa Joan Hambling), Bob Balaban (professor Elliot Rentz), Nana Mensah (professoressa Yaz McKay), David Morse (rettore Paul Larson) ed Everly Carganilla (Ju-Hee “Ju Ju” Kim). Amanda Peet è sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva. In questo ruolo è affiancata da Sandra Oh, David Benioff (Game of Thrones), D.B. Weiss, Bernie Caulfield e Daniel Gray Longino.

La serie conterà 6 episodi di circa 30 minuti.

Ecco l’annuncio di The Chair diffuso da Netflix:

Pull up a seat and meet The Chair, a new comedy starring @IamSandraOh and created by Amanda Peet. Premieres August 27. pic.twitter.com/j6DNEx5j4C — Netflix (@netflix) May 12, 2021