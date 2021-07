Maneskin Live: tutte le date del tour 2021/2022 (info e biglietti)

I Maneskin dal prossimo dicembre torneranno a suonare dal vivo per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti italiani.

In questa occasione presenteranno il loro secondo album Teatro d’ira – Vol. I in un tour organizzato e prodotto da Vivo concerti.

La band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha mandato sold out in pochissimo i loro concerti previsti per la prima volta nei palazzetti italiani.

Si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma.

Maneskin Live, calendario 2021/2022 aggiornato

Giovedì 5 agosto 2021 || Lokeren, Belgio – LOKERSE FESTIVAL Venerdì 13 agosto 2021 || Praga, Repubblica Ceca – ROCK FOR PEOPLE Sabato 14 agosto 2021 || Braine-Le-Comte, Belgio – RONQUIÈRES FESTIVAL Giovedì 19 agosto 2021 || Gdynia, Polonia – OPEN’ER PARK Sabato 4 settembre 2021 || Schijndel, Olanda – PAASPOP FESTIVAL Sabato 11 settembre 2021 || Vienna, Austria – NOVAROCK PILOT FESTIVAL Martedì 14 dicembre 2021 || Roma Palazzo dello Sport – SOLD OUT Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma Palazzo dello Sport – SOLD OUT Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) Mediolanum Forum – SOLD OUT Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) Mediolanum Forum – SOLD OUT Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena – SOLD OUT Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) Mediolanum Forum – SOLD OUT Sabato 26 marzo 2022 || Napoli PalaPartenope – SOLD OUT Domenica 27 marzo 2022 || Napoli PalaPartenope – SOLD OUT Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze Nelson Mandela Forum – SOLD OUT Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze Nelson Mandela Forum – SOLD OUT Domenica 3 aprile 2022 || Torino Pala Alpitour – SOLD OUT Venerdì 8 aprile 2022 || Bari PalaFlorio – SOLD OUT Sabato 23 aprile 2022 || Verona Arena di Verona – SOLD OUT Sabato 4 giugno 2022 || Nürburgring, Germania | ROCK AM RING Domenica 5 giugno 2022 || Zeppelinfeld, Germania | ROCK IM PARK Venerdì 24 giugno 2022 || Haiden, Norvegia | TONS OF ROCK Sabato 9 luglio 2022 || Roma Circo Massimo – NUOVA DATA

I Maneskin hanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro carica fuori dal comune hanno conquistato il pubblico, spazzando via stereotipi di genere, mescolando influenze e stili in un mix originalissimo e unico, arrivando a collezionare dischi di platino e dischi d’oro.