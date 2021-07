I Maneskin al Campidoglio: la band premiata con La Lupa Capitolina dalla sindaca Virginia Raggi

I Maneskin riceveranno domani un importante simbolo della Città Eterna. Si tratta la Lupa Capitolina, che rappresenta la massima onorificenza romana.

La cerimonia avrà luogo il 27 luglio 2021 alle ore 11:00 in Aula Giulio Cesare, in Campidoglio. I ragazzi verranno premiati dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi. Poco prima della premiazione, la band romana si affaccerà dal balcone dello studio della prima cittadina. Il gesto rappresenta una tradizione per chi è ospite presso la sede di rappresentanza del comune della Capitale.

Soltanto a giugno, i Maneskin erano tra gli artisti italiani più ascoltati al mondo, mentre da pochi giorni sono anche ufficialmente tra i 20 artisti che in assoluto sono i più ascoltati su Spotify.

Nel giro di un mese gli ascoltatori mensili del gruppo italiano sulla piattaforma sono raddoppiati, passando infatti dai 22 milioni del mese scorso per superare i 40 milioni. E’ una notizia delle ultime ore quella che vede la formazione superare persino la cantante Billie Eilish ed entrare nella rosa dei 15 artisti di maggior successo.

Dopo la vittoria trionfale a Sanremo e a ESC, inoltre, Maneskin torneranno su Rai Uno il prossimo settembre. La band sarà infatti tra gli artisti che si esibiranno sul palco dei Seat Music Awards, la kermesse musicale estiva che compete con Battiti Live.

In quest’occasione, gli artisti riceveranno i premi conquistati con i loro album e i loro singoli nell’ultimo anno. Per quanto riguarda il gruppo romano, dunque, si tratterà di un bel po’ di riconoscimenti.

Tanto per cominciare, il loro album Teatro d’Ira – Vol.1 è disco di platino in Italia, Finlandia, Polonia. Ed è disco d’oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia.