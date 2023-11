Maglia sospesa per Simone di Amici 23, ecco il motivo

Nel daytime di oggi a un ballerino di Amici 23, Simone, tocca ricevere una comunicazione piuttosto negativa.

L’allievo di Emanuel Lo, ultimo nella più recente classifica, si è lasciato andare ad espressioni di disappunto in un fuori onda.

Quanto detto dal ragazzo in un momento di sfogo ha fatto riflettere il suo professore che oggi decide di sospendergli la maglia.

Che cosa è successo

Nella puntata di domenica, la giudice speciale Anbeta Toromani si è espressa negativamente nei confronti di Simone, criticando soprattutto la riuscita dei passaggi più tecnici.

Ebbene, dopo la puntata, il ballerino ha contestato il giudizio e ha detto di non essere d’accordo.

Quanto da lui dichiarato è stato ovviamente filmato e poi mostrato ai professori che, ora, hanno qualcosa da dirgli.

Simone consegna la maglia

Il ballerino è convocato in studio da Emanuel Lo e da Alessandra Celentano che gli mostrano il video in cui contesta l’ultima posizione e afferma di aver ballato bene.

La Celentano lo incalza subito: “Chi sei per dire che non sei d’accordo con la classifica? Non sei un maestro, non sei un professionista, non sei un coreografo, non sei un ballerino”.

Il professore rimarca che questa non è l’unica volta in cui è arrivato ultimo e che dovrebbe prendersi le sue responsabilità anziché rigettare le critiche.

Quando poi Simone, messo alle strette, dichiara che avrebbe meritato di occupare una posizione più alta rispetto ad alcuni suoi colleghi è la goccia che fa traboccare il vaso.

Emanuel, a quel punto, chiude il confronto dicendo di volersi prendere del tempo per capire delle cose su di lui.

Non solo sul suo rendimento, evidentemente, ma anche sulla sua effettiva consapevolezza.

La maglia del ballerino di Amici 23 è sospesa e il ragazzo, tornato in casetta, si confida con Elia.

Non sa quanto tempo potrà reggere ancora perché con l’ultima puntata e dopo quanto detto dal suo prof, gli è crollato tutto addosso.

Cosa ne pensate della maglia sospesa per Simone?