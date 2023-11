The Buccaneers: la serie tv Appletv+ in stile Bridgerton

Da oggi su Appletv+ potete trovare i primi 4 episodi di The Buccaneers, la serie tv firmata Apple che richiama lo stile di Bridgerton. Se amate gli show in costume ambientati nella Londra dell’800 non potete perderla.

Ecco perchè vi consigliamo di vedere The Buccaneers

Se amate le vibes in stile Bridgerton, Piccole donne ed i romanzi di Jane Austen Le Buccaneers è la serie perfetta per voi. Le protagoniste sono 4 ragazze dall’animo leggermente ribelle che vi sorprenderanno in quanto ad audacia ed anticonformismo. La storia d’amore vi conquisterà fin da subito e vi saprà sorprendere e la colonna sonora è in perfetta armonia con i tempi dell’epoca e l’attualità.

Le Buccaneer sono le figlie dei nuovi ricchi d’America: belle e indomabili, nonstante gli sforzi delle migliori istitutrici d’Inghilterra, sono in viaggio per Londra con l’obiettivo di accalappiare un aristocratico, povero di mezzi ma di classe, e realizzare il matrimonio perfetto.

Le Buccaneers è il giusto mix tra la richiami alla regia di Sofia Coppola e le vibes alla Bridgerton regaleranno ai fan dei dramedy in costume la nuova serie dell’autunno 2023.

Nel cast vi segnaliamo la presenza delle bravissime Kristine Frøseth, Aubri Ibrag e Kristina Hendricks.

Nella colonna sonora troverete brani di Taylor Swift, Boygenius, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile, oltre alle musiche originali di Folick, Lucius, Alison Mosshart, Warpaint, Gracie Abrams, Sharon Van Etten, Bully, Danielle Ponder e delle AVAWAVES, compositrici della serie.

The Buccaneers debutta oggi su AppleTV+ con i primi quattro episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì, per un totale di 8 capitoli. The Buccaneers è la serie di cui avevamo bisogno nell’attesa di Bridgerton 3.