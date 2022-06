Luigi Strangis: audio e testo della canzone Rumore

Rumore di Luigi fa parte del primo EP del cantante, vincitore di Amici 21, disponibile dal 3 giugno nei negozi fisici e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na, eh

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na, eh

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Rumore

Rumore, eh

Na na

Na na na na

Na na na na

Non mi sento sicura

Sicura

Sicura mai

Na na na na

Na na na na

Io stasera vorrei

Tornare indietro nel tempo

Na na

E ritornare al tempo che c’eri tu

Per abbracciarti e non pensarci più su

Ma ritornare ritornare perché

Quando ho deciso che facevo da me

Cuore

Batticuore

Na na

Na na na na

Mi è sembrato di sentire un rumore

Rumore

Sera

La paura

Io da sola non mi sento sicura

Sicura

Sicura mai

Mai mai mai

E ti giuro che stasera vorrei

Tornare indietro nel tempo

Na na

E ritornare al tempo che c’eri tu

Per abbracciarti e non pensarci più su

Ma ritornare ritornare perché

Quando ho deciso che facevo da me

Cuore

Batticuore

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na, eh

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na, eh

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na, eh

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Rumore

Rumore, eh

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Na na na

Na na na, eh