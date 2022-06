Luigi Strangis: audio e testo della canzone Riflessi

Riflessi di Luigi fa parte del primo EP del cantante, vincitore di Amici 21, disponibile dal 3 giugno nei negozi fisici e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Sono stanco di parlare di aprire mille discorsi

prenderei una decisione ma morirei nei miei rimorsi

mi accontento di quel poco che tu riesci a darmi

parlan solo i tuoi occhi che stanno lì a guardarmi

mi accontento di qualcosa che riesci a dire

un ti amo sussurrato che però riesco a sentire

e come faccio a non amarti, mentirei se non lo facessi

perchè sei ombra alla mia luce ed anche tutti i miei riflessi

E non ho nulla se non ho te

tutta una vita senza un perchè

e non ho nulla e tu lo sai

mancheresti anche se io non ti avessi visto mai

So le tue incertezze e la tua ingenuità

ma parlar d’amore a me male non fa

sarò paziente lo prometto e credimi se dico

che mai ti farò male neanche con un dito

e credimi se dico che non c’è più nessuna

ho finito di giocare ormai puoi star sicura

e lascia stare chi ti dice che è solo un’avventura

creeremo qualcosa ma so che sarà dura

E non ho nulla se non ho te

tutta una vita senza un perchè

e non ho nulla e tu lo sai

mancheresti anche se io non ti avessi visto mai

mai

mai

e mancheresti anche se io non ti avessi visto mai