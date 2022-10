Shawn Mendes canta Carried Away da Lyle Lyle Crocodile (video)

Un video teaser della canzone Carried Away è stato rivelato da Shawn Mendes in persona!

Il cantante ha condiviso un frammento video tratto dal film Lyle, Lyle, Crocodile di cui la canzone fa parte per quanto riguarda la colonna sonora.

Carried away è però soltanto una delle otto canzoni che fanno parte del soundtrack in cui Shawn presta la sua voce al personaggio principale, oltre che esserne uno degli autori.

L’artista ha lavorato infatti alla musica originale con il duo vincitore di Grammy, Tony e Oscar, Pasek e Paul.

La colonna sonora originale sarà disponibile lo stesso giorno dell’uscita nelle sale statunitensi del film, già anticipata da una delle canzoni: la traccia intitolata Heartbeat che apparirà durante la proiezione dei crediti del film.

Lo scorso fine settimana Shawn Mendes ha preso parte insieme alle altre co-star alla premiére di Lyle, Lyle, Crocodile che si è tenuta a New York.

No better time to get 🎶 Carried Away 🎶 with @ShawnMendes in #LyleLyleCrocodile in theaters Thursday. Pre-save the soundtrack and get tickets today – https://t.co/VzC09cpSuO pic.twitter.com/2MYDQ0b58z

— Lyle Lyle Crocodile (@LyleCrocodile) October 4, 2022