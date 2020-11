Lucca Comics & Games alla conquista di Milano: cosa c’è da sapere

Lucca Comics & Games va alla conquista di Milano e lo fa sbarcando presso la libreria Feltrinelli. Molti gli eventi e gli argomenti proposti per una sana discussione su più fronti. Si partirà con gli e-sports e i giochi da tavolo, ma non solo! Pionieri e sempre all’avanguardia, Lucca Crea e laFeltrinelli collaborano per rinnovare l’esperienza dedicata agli universi della Cultura Pop. La Feltrinelli, tempio della cultura italiana, apre le porte al mondo della cultura nerd a 360 gradi. Giochi da tavolo, videogames ed e-sports troveranno luogo presso la libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte che riaprirà domani 25 novembre dopo una serie di lavori durati tre mesi.

LUCCA COMICS & GAMES: LA TRASFORMAZIONE DELLA FELTRINELLI

La libreria Feltrinelli di Milano ha goduto di ritocchi in ogni suo punto, per rendere realtà l’iniziativa nata in collaborazione con Lucca Comics & Games. Il tutto per ridefinire il concetto di socialità. I partecipanti potranno trovare un intrattenimento a 360 gradi, con un passaggio da formato fisico a quello digitale senza soluzione di continuità. Presente, inoltre, un luogo creato dalla sinergia con Lucca Comics & Games, content partner dell’iniziativa, pensato per gli appassionati di giochi da tavolo, videogiochi, fumetti e libri fantasy.

SCOPO DEL PROGETTO

La collaborazione tra Lucca Comics & Games e la Feltrinelli nasce dalla convinzione che il gioco fisico e digitale, assieme alla letteratura disegnata e al mondo fantasy, siano alcuni dei tanti linguaggi possibili per descrivere e vivere una storia. Uno spazio provvisto di 12 postazioni multimediali di nuova generazione realizzate in collaborazione con AK Informatica con l’obiettivo di vivere esperienze uniche e indimenticabili nel mondo dei videogiochi. Non mancherà, inoltre, un’area lounge dedicata al gioco analogico, in cui le community potranno inconstrarsi e sfidarsi. Tutta l’attività di Lucca Comics & Games sarà svolta nel pieno rispetto dei valori che ha contraddistinto il festival toscano in questi anni.

