Justin Bieber polemico contro i Grammy Awards: ecco cosa è successo

Le candidature per i Grammy Awards sono ufficialmente arrivate ma non proprio tutti ne sono stati entusiasti. Justin Bieber, infatti, si è preso un momento su Instagram per commentare le sue recenti nominations. Candidato con l’album Changes e con i singoli Intentions e Yummy nella categoria Pop, il cantante di Monster ha voluto dire la sua su questi avvenimenti.

Non è rimasto, infatti, troppo contento di essere inserito nella categoria pop dato che lui stesso ha definito RnB e non pop come invece è stato. Ecco cosa ha dichiarato:

Ai Grammy, sono onorato di essere riconosciuto per la mia arte. Sono molto meticoloso quando si tratta di fare musica. Detto questo ho fatto un album RnB. Changes era ed è un album RnB. E il fatto che non sia stato riconosciuto come tale è molto strano per me. Sono cresciuto ammirando questo genere e ho desiderato a lungo un progetto che si ispirasse a quel sound. E pensare che tutto, dai vocalizzi, allo stile, alla musica lo rendano senza dubbio un album RnB è strano che snon sia stato inserito in questa categoria. Per essere chiari, amo la pop music ma non era quello che ho fatto questa volta. A ogni modo apprezzo il rispetto per il mio lavoro e sono onorato in ogni caso.

Insomma, nonostante la gratitudine il cantante non ha apprezzato molto questa scelta della Recording Academy. Tuttavia c’è da dire che, come di consueto per questi award, sono le case discografiche a richiedere la nomination in una determinata categoria. Questo implica che, con tutta probabilità, Juss fosse stato presentato proprio nella categoria Pop e non in quella RnB. Forse più che con l’organizzazione dei Grammy dovrebbe prendersela con il suo manager.