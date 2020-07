Carmen Ferreri: Galileo è il titolo del suo tormentone estivo

Carmen Ferreri, in arte Carmen, è pronta a tornare con il suo nuovo singolo che verrà rilasciato molto presto. Il brano si intitola Galileo e domani, alle 14:30, ci sarà l’annuncio ufficiale con la data di uscita. Durante una diretta Instagram, l’artista ha rivelato che si tratta di un pezzo molto estivo e che ci farà ballare!

Dopo il debutto con l’album La Complicità, la giovane Carmen ha pubblicato lo scorso anno il suo nuovo album di inediti, Più forti del ricordo.

Il disco vuole continuare il lavoro di costruzione e crescita di questa giovane cantante siciliana che due anni fa ha partecipato ad Amici. Dopo il nuovo album, Carmen ha pubblicato altri due singoli: Cefalù, seguito da Lacrime di Carbone.

Chi è Carmen

Carmen Ferreri, nasce a Trapani il 9 dicembre 1999 e nel 2017 si ripresenta ad Area Sanremo con il suo brano Terra, scritto sull’onda emotiva del tragico terremoto di Amatrice. Nel luglio dello stesso anno si esibisce sul palco del prestigioso Premio Lunezia nell’ultima serata dedicata ai grandi artisti.

Ad agosto viene selezionata per partecipare alla seconda edizione del Premio Lelio Luttazzi, andato in onda in prima serata su Rai1 dallo storico Blue Note di Milano, dove presenta il brano Io, che porta la sua firma. La giuria presieduta da Pippo Baudo e composta da Rita Marcotulli, Fio Zanotti e Paolo Giordano rimane particolarmente colpita dalla sua voce e dalla sua personalità, regalandole la vittoria nella categoria giovani cantautori.

Nell’ottobre dello stesso anno, dopo aver superato numerosi casting, Carmen Ferreri entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, conquistando professori e pubblico con il suo inedito La complicità che scala le classifiche iTunes, rimanendo per diverse settimane nella top 5 dei brani più venduti. Il brano ha dato il titolo anche al suo disco d’esordio pubblicato nel giugno 2018.