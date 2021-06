Stranger Things 4: Amybeth Mcnulty (Chiamatemi Anna) entra nel cast!

Stranger Things 4 è senza dubbio tra le novità più attese dell’anno (guarda il trailer). Le riprese procedono lentamente ma abbiamo già avuto modo di conoscere alcune new entry. Oggi i creatori hanno presentato Vicky che giocherà un ruolo importante e avrà il volto di Amybeth Mcnulty (Chiamatemi Anna ndr). Ecco l’annuncio

Salve a tutti dalla Geeked Weeked, salutano i fratelli Duffer su Twitter. Siamo sul set della quarta stagione di Stranger Things. Ci dispiace molto di metterci così tanto. Tutti qui stanno lavorando sodo per la serie e non vediamo l’ora che la possiate vedere. Una delle cose per cui siamo più emozionati sono i nuovi personaggi. Molti ve li abbiamo già presentati ma uno mancava all’appello e il suo nome è Vicky che avrà un ruolo molto importante.

E questo ci porta ad Anna dai capelli rossi. Sì perchè siamo fan del genere sci-fi ma anche di altri genere. Adoriamo il libro e il film e Hopper leggeva ad Undici Anna dai capelli rossi. Siamo super fan di Chiamatemi Anna e dell’interpretazione di Amybeth Mcnulty. Non vediamo l’ora di lavorare con lei e con la sua Vicky.

Tra le altre new entry troviamo Jamie Campbell Bower (Shadowhunters – Città di ossa) che interpreterà Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Abbiamo poi Eduardo Franco (La rivincita delle sfigate, The Binge) nel ruolo di Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan. Il terzo nome è Joseph Quinn (Caterina la Grande, Casa Howard) interpreterà Eddie Munson, un audace metallaro che gestisce The Hellfire Club, il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High. Eddie sarà al centro del mistero di questa stagione.

Ecco l’annuncio dei Duffer sulla new entry nel cast di Stranger Things 4:

