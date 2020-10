Liam Payne e Tom Felton: il video integrale della loro diretta su TikTok!

Se siete fan di Harry Potter e in parallelo dei One Direction questa notizia vi farà letteralmente impazzire. Ieri sera, Liam Payne e Tom Felton si sono incontrati a distanza in diretta su TikTok per una live davvero molto, molto speciale.

L’interprete degli One Direction e l’attore reso celebre dall’indimenticabile ruolo di Draco Malfoy hanno passato un po’ di tempo insieme, chiacchierando del più e del meno. Ma quello che più ci ha interessato di questa loro chiacchierata è stato un annuncio che ci ha mandato in brodo di giuggiole.





Già, perché per la notte di Halloween 2020, che per forza di cose sarà molto diversa rispetto a quelle degli anni passati. Se l’emergenza Covid-19 vi spaventa ancora e non avete granché voglia di uscire per il tradizionale dolcetto o scherzetto potreste partecipare a The Lp Show 3.

Vi avvisiamo infatti cbe in occasione di questa notte delle streghe, Draco Malfoy sarà in compagnia di Liam Payne come ospite speciale del suo mini live esclusivo! Anche in questo caso, vi ricordiamo, i biglietti saranno disponibili esclusivamente online sulla piattaforma Veeps. Cliccando qui trovate tutte le informazioni del caso vi invitiamo a cliccare qui!

Il video integrale della diretta TikTok fra Liam Payne e Tom Felton!

Nel corso della diretta, di cui trovate il video integrale qui sotto, Liam ha chiesto a Tom Felton quale casa di Hogwarts, a detta dell’attore, sarebbe stata più adatta a lui. A quanto pare, Liam Payne potrebbe essere un gran bel serpeverde!

Recuperate subito il video della diretta fra Liam Payne e Tom Felton su TikTok!

Tom Felton & Liam Payne Live on TikTok 10/4/20 FULL

