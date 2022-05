Leo Gassmann, Martina Attili, Matteo Valentini in BULLO MAN, il Musical contro il Bullismo

Nell’ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo di sabato 28 maggio, all’Auditorium della Conciliazione a Roma, va in scena lo spettacolo BULLO MAN, promosso realizzato e organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop.

Lo mission è prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo grazie a ragazzi che sensibilizzano altri ragazzi al rispetto e all’empatia reciproci, attraverso le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del teatro.

BULLO MAN racconta dello scontro tra due famiglie apparentemente opposte, gli Addams ed i Buonisky, che saranno sul palcoscenico assieme ad altri 200 giovani artisti.

Ci saranno, dunque, il cantautore Leo Gassmann ma anche l’attore Matteo Valentini. Prenderà parte allo spettacolo, inoltre, la cantautrice e musicista Martina Attili.

In scena anche il cantante, influencer e TikToker Michelangelo Vizzini, la TikToker Jasmin Zangarelli detta anche IamZangare.

Parteciperanno infine la creator e influencer Nicole Rossi e la youtuber Diletta Begali detta Didi.

Il ricavato dello spettacolo, preceduto da pre show presentato da Enrico Papi, verrà devoluto al Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop.

Lo scopo è quello di per fornire, gratuitamente, la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e psicologica a tutti i ragazzi vittime di bullismo e alle loro famiglie e per sostenere le molteplici attività, di sensibilizzazione prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo che il Centro Nazionale svolge in tutta Italia.

Leo Gassman, Martina Attili e Matteo Valentini parlano del musical

“BULLO MAN è un musical creato da molti ragazzi che tutto l‘anno lavorano per sensibilizzare le scuole e i loro coetanei alla tematica del bullismo che negli ultimi tempi si è ampliato moltissimo anche a causa dei social media – dice Leo Gassmann – così ci siamo ritrovati nelle nostre case il cyber bullismo che ha iniziato a far parte della quotidianità dei ragazzi. Ed è il motivo principale per il quale ho accettato e deciso di fare la mia parte, quest’anno in una maniera più incisiva rispetto agli scorsi anni nei quali ho sempre collaborato con il Centro Nazionale contro il Bullismo Bulli Stop. È uno spettacolo che prepariamo da vari mesi in cui ragazzi del liceo, e anche di scuole medie, lavorano alla realizzazione della sceneggiatura, della scenografia, delle luci, curano i balli, curano i costumi. Ed è un evento importante che cade proprio nell’ottava Giornata Nazionale contro il Bullismo, quindi è importante essere presenti per dire tutti insieme NO al bullismo, perché il motto del centro è che uniti possiamo fare la differenza sempre. In BULLO MAN sono un componente della Famiglia Addams”.

Ricorda Martina Attili: “Io sono stata vittima di bullismo, perciò ho sempre cercato un centro che si occupasse di questo. Quando anni dopo sono andata a XFactor, ho incontrato Leo Gassmann che conosceva il Centro Bulli Stop e ne sono diventata testimonial per poter aiutare altre persone a non vivere quello che avevo vissuto io. Si tratta di una tematica che mi ha sempre molto interessato perché quando ne ero vittima io, non esistevano molte realtà che supportavano a livello psicologico e legale le vittime di bullismo come fa il Centro. La prima persona con cui ho parlato della mia esperienza in modo completo e senza vergognarmi è stata proprio la professoressa Giovanna Pini, presidente di Bulli Stop. Con BULLO MAN torno a fare il musical che avevo abbandonato per paura del giudizio altrui, e invece ora abbiamo costruito una famiglia. Interpreto Mercoledì della famiglia Addams”.

“Sono con il Centro da diversi anni – racconta Matteo Valentini – Tutto ciò che fa Bulli Stop, dai dibattiti nelle scuole agli spettacoli come BulloMan, ha un linguaggio in cui si parla tra giovani per i giovani. Perché parlare è l’arma più potente per distruggere questa piaga della società che è come una guerra: il bullismo. Essere giovani e potersi mettere sullo stesso piano di chi è in difficoltà può aiutare i ragazzi ad esprimersi in maniera più libera, senza paura del giudizio degli adulti, con maggiore libertà e tranquillità, e questo aiuta molto. In BULLO MAN interpreto… BulloMan.”

BULLO MAN è un musical, per ogni età, un cocktail esplosivo di sorprese trasporterà il pubblico in un nuovo mondo dove nulla è come sembra, tra supereroi e follia.

Obiettivo: divertirsi. Ma anche scoprire se il bullismo sia semplicemente ciò che appare o anche ciò che non si vede.