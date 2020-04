A partire dal 1°maggio e per ogni venerdì alle ore 19.35, arriva su DeAKids una nuova produzione originale dal titolo “Le cose che …nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni”.

Il programma racconterà ai ragazzi le cose che gli adulti tendono solitamente a nascondere o a non raccontare e lo farà con l’aiuto di due giovani conduttori che attraverso il linguaggio del target, attraverso filmati, news e una grafica accattivante percorreranno in ogni puntata un tema diverso e di forte attualità.

Ecco chi saranno i presentatori di Le Cose che….su DeaKids!

I due conduttori, già noti al pubblico del canale, saranno Matteo Valentini, attore e protagonista della serie New School, e Sofia Dalle Rive, influencer, protagonista del programma musicale di DeAKids .

Se volete scoprire qualche curiosità in più su di loro non perdetevi le nostre video interviste!

Ready Music Play: Intervista a Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch

New School 2 - Intervista ai protagonisti: "Sogniamo Hollywood!"

Ecco di cosa parlerà la trasmissione condotta da Sofia e Matteo!

Nel corso delle 25 puntate della trasmissione verranno trattati tanti, tantissimi temi molto importanti.

Nella prima puntate, “Epidemie e pandemie”, i ragazzi impareranno come nascono e come si sviluppano e quali sono le precauzioni per affrontare certe malattie. In le “Fake news”, verranno messi in guardia e capiranno loro come vanno selezionate le fonti dalle quali informarsi.

Ma molti saranno i temi di grande attualità presenti quotidianamente su giornali e telegiornali! Pensiamo al terrorismo, al cyberbullismo, alle disabilità, ai migranti e il razzismo, solo per citarne alcuni. La trasmissione, insomma, ha l’obiettivo di spiegare con un linguaggio semplice e chiaro ai più giovani problematiche molto rilevanti con le quali, un giorno, dovranno avere a che fare.

Per ovvi motivi legati all’emergenza sanitaria tutt’ora in atto, Sofia dalle Rive e Matteo Valentini non saranno insieme in studio ma saranno in collegamento a distanza.