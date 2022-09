Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao in tv e scoppia la polemica!

Nel corso della trasmissione televisiva spagnola El Hormiguero, trasmessa ieri, a Laura Pausini è stato chiesto di cantare Bella Ciao durante un gioco musicale.

La cantante, però, non ha voluto farlo, sostenendo che il brano avesse un orientamento politico e affermando “Non voglio cantare canzoni politiche”.

Durante il game, che serviva a presentare la nuova edizione del talent La Voz (versione spagnola di The Voice), hanno partecipato oltre all’artista romagnola anche Luis Fonsi, Pablo Lopez e Antonio Orozco.

Lo scopo era quello di intonare nel più breve tempo tutte le possibili canzoni con una parola specifica all’interno del testo, tra cui corazon, in qualsiasi lingua.

Tra le altre, Laura ha suggerito il celebre Cuore Matto di Little Tony. Ma a quel punto, forse per un’assonanza nella melodia, gli altri concorrenti hanno cominciato ad intonare un altro celebre pezzo italiano: Bella Ciao.

La cantante si è opposta categoricamente di canticchiare il brano. Il rifiuto della Pausini, almeno apparentemente, non ha suscitato nessun imbarazzo in studio e il gioco è proseguito senza intoppi.

Qui in Italia, soprattutto a fronte di un momento delicato dovuto alle imminenti elezioni, purtroppo l’artista si è ritrovata sommersa dalle critiche che sono esplose sul web.

“Bella ciao è un pezzo della resistenza. Un brano che dovrebbe appartenere a tutti gli italiani”. Il fatto che una star internazionale come lei sia considerato di parte lascia molta amarezza“, ha scritto un utente su Twitter.

“Ha fatto bene Marco ad andarsene e a non tornare più“, ha scritto un’altra persona alludendo al protagonista maschile del brano la Solitudine che ha reso famosa Laura Pausini.

In seguito, dopo le inevitabili polemiche, Laura ha deciso di replicare a sua volta, proprio su Twitter, spiegando il suo pensiero in merito alla vicenda.

“Non canto canzoni politiche, né di destra, né di sinistra. Quello che penso della vita lo canto da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta mi pare ovvio per tutti. Non voglio che nessuno mi usi per fare propaganda politica. Non si inventi quello che non sono“.

Ecco il video in cui Laura Pausini si rifiuta di Cantare il brano Bella Ciao:

Cosa ne pensate della polemica che ha travolto Laura Pausini?

Potrebbe interessarti anche:

Audio e testo di Scatola