È colpa mia: Londra in arrivo su Prime Video

Dopo il successo mondiale del film spagnolo Culpa Mia (È colpa mia?), Asha Banks e Matthew Broome saranno i protagonisti del remake inglese dedicato al primo libro della trilogia best-seller Culpables di Mercedes Ron: È colpa mia: Londra. Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film firmato Prime Video.

È colpa mia: Londra – tutto quello che dovete sapere

Prime Video ha appena annunciato È colpa mia: Londra, un nuovo film Original britannico, dopo il successo globale dello spagnolo Culpa Mia (È colpa mia?). È colpa mia: Londra ripropone la stessa storia del film originale ma con protagonisti due nuovi attori: Asha Banks (A Good Girl’s Guide to Murder) e Matthew Broome (The Buccaneers).

La produzione del film si è già recentemente conclusa nel Regno Unito.

La sinossi di È colpa mia: Londra

Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, i due si trasferiscono dall’America a Londra per vivere con William e suo figlio Nick. Al suo arrivo, la diciottenne Noah incontra il bad boy Nick e tra i due nasce un’attrazione immediata. Noah trascorre l’estate adattandosi alla sua nuova vita, facendosi nuovi amici tra i vari circoli frequentati da Nick, e provando a gestire una relazione complicata mentre i due lottano per tenere a bada l’attrazione che provano l’uno per l’altra. All’insaputa di Noah, inoltre, il padre di lei è stato rilasciato dal carcere, iniziando così a seguire ogni suo movimento. Noah sarà quindi costretta ad affrontare il proprio devastante passato e ad innamorarsi per la prima volta.

Il cast del film

Oltre ad Asha Banks e Matthew Broome, il cast di È colpa mia: Londra include Eve Macklin (Brooklyn) nel ruolo di Ella, Ray Fearon (Barbie) in quello William, Enva Lewis (How to Have Sex) nei panni di Jenna, Jason Flemyng (Black Dog) come Travis, Kerim Hassan (Champion) nel ruolo di Lion, Sam Buchanan (Back to Black) come Ronnie, Amelia Kenworthy (Messenger) nei panni di Anna e Harry Gilby (Tolkien) in quelli di Dan.

È colpa mia: Londra è prodotto da 42 e diretto dal duo formato da Dani Girdwood e Charlotte Fassler, mentre la sceneggiatura è di Melissa Osborne (Change). Il film Original britannico è inoltre prodotto da Ben Pugh ed Erica Steinberg per 42, con Kari Hatfield come Executive Producer insieme a Alex de la Iglesia, Carolina Bang e Domingo González di Pokeepsie Films.

Potrebbe interessarvi anche: