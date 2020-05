Si è da pochi minuti conclusa su Canale 5 la prima (validissima!) puntata di Amici Speciali. Maria de Filippi, come saprete, ha deciso di organizzare un gara parallela al noto talent Amici ma a scopo benefico. Per raccogliere fondi a favore della lotta al Covid-19, la conduttrice ha deciso di assoldare alcuni fra i suoi ex talenti (e non solo) dando vita ad uno show frizzante e spensierato.

Clicca qui per acquistare Amami adesso di Giordana!





Mille emozioni e un’esibizione a cuore aperto per Giordana, ha fatto sognare anche voi? #AmiciSpeciali pic.twitter.com/0ATYKhff4N — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2020

Inutile negare, in ogni caso, che in occasione della prima puntata (con un clima decisamente alleggerito rispetto ad Amici 19) non tutti siano apparsi “in forma”. In questo senso, Giordana Angi ha fatto in un certo qual modo preoccupare i fan. Ma cerchiamo di fare chiarezza, per quanto possibile.

Giordana, fin da quando è entrata in studio, è apparsa spenta, meno sorridente rispetto al solito. L’artista, seconda classificata ad Amici 18, non ha inoltre avuto moltissimo spazio rispetto agli altri concorrenti. La produzione, per questa prima puntata, si è focalizzata soprattutto sui ballerini, sui Michele Bravi e su Random. Una decisione comprensibile, dopo tutto. Fortunatamente, in ogni caso, Giordana ha avuto anche la possibilità di presentare il suo nuovo singolo Amami adesso, delizioso, fresco, ottimista e super estivo! Per non parlare ovviamente della toccante esibizione omaggio a A star is born!

Sta di fatto che, qualsiasi cosa sia accaduta dietro le quinte, Giordana almeno per questa sera non ci ha praticamente mai regalato mezzo sorriso. Il suo mood, non particolarmente allegro, ha così spinto i suoi “rockers” a porsi più di qualche domanda, senza però arrivare a conclusioni certe.

Attivate la prova gratis di Disney Plus!

Va detto che, come giustamente qualcuno sottolineava, non necessariamente un’artista deve essere sempre in forma, felice, sorridente. Siamo, dopo tutto, esseri umani. Non dimentichiamoci inoltre il difficile momento che il nostro paese, e il mondo intero, stanno passando.

Avete già attivato l’offerta di Flixbus per viaggiare in sicurezza?

Qualsiasi sia la verità, e qualsiasi sia il vero motivo dietro questo “broncio” di Giordana, è stato proprio quello dell’artista uno dei nomi più twittati della serata. In breve tempo, Giordna ha scalato i TT italiani, supportata da una valanga di fan che le restano ancora fedelissimi.

Ci auguriamo di rivedere Giordana carica per le prossime puntate. Alla fine di Amici Speciali mancano ancora altre tre settimane, il tempo c’è!

Non perdetevi la nostra video intervista a Giordana!