Lars e Sigrit sono due migliori amici con un sogno nel cassetto: poter partecipare all’Eurovision Song Contest rappresentando il loro paese, l’Islanda. I Fire Saga, questo il nome della loro band, si ritroveranno per una serie di fortunate coincidenze proprio su quel palco che per tanto tempo hanno sognato. Un palco che riserverà loro tante sorprese e a noi telespettatori un mucchio di risate! Questa, in due parole, è la sinossi di La storia dei Fire Saga -- Eurovision Song Contest, il nuovo film originale disponibile su Netflix da qualche giorno. Una pellicola che, scontato dirlo, dovete vedere per forza se siete degli appassionati di ESC.





La recensione di La storia dei Fire Saga -- Eurovision Song Contest

Il film diretto da David Dobkin vede due protagonisti d’eccezione: stiamo parlando di Will Ferrell e Rachel McAdams. I due sullo schermo sono una coppia a dir poco perfetta, sghangherata e spassosa come poche altre.

Ma il cast del film include anche tante, tantissime altre personalità di spicco. Uno su tutti lo straordinario Dan Stevens (Downtown Abbey), che nel film interpreta il ruolo di Alexander. Quest’ultimo è un cantante russo dall’ambigua sessualità in gara ad Eurovision Song Contest con il brano Lion of Love.

La storia dei Fire Saga, inoltre, omaggia uno dei più importanti concorsi musicali al mondo con molte altre chicche che faranno impazzire gli appassionati di ESC. Il film vede la partecipazione straordinaria di un nutrito gruppo di ex concorrenti e vincitori, da Conchita Wurst a Netta passando per Salvador Sobral e Jamala. Ciliegina sulla torta è la presenza della nostra Demi Lovato, di cui vi avevamo parlato qui!



Quello che rende davvero speciale il film è la sua trascinante ironia e la sua estrema leggerezza, che non scade (quasi) mai nella volgarità gratuita. La Storia dei Fire Saga, in un periodo così difficile in cui anche lo stesso ESC 2020 è stato cancellato, è davvero una boccata d’aria!