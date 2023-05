Jenny Han Universe: The Summer I Turned Pretty e XO, Kitty sono ambientate nello stesso universo?

La nuova serie Tv di Jenny Han è appena sbarcata su Netflix ed i fan non posso fare a meno di interrogarsi in merito al suo universo. The Summer I Turned Pretty e XO, Kitty sono ambientate nello stesso universo? Esiste quindi il c.d Jenny Han Universe?

Jenny Han Universe

I fan da tempo si stanno ponendo questa domanda: i due show della Han sono connessi? Esistono nello stesso universo?

Jenny Han non ha mai confermato nulla. Però con diverse foto scattate alle sue protagoniste ha lasciato intendere più di qualcosa.

Belly and Kitty saving 2022 ❤️❤️❤️ The crossover we BADLY wanted to happen!!! ❤️❤️ #TheSummerITurnedPretty #XOKitty pic.twitter.com/ulFYbC5m6n — Jenny Han Feels (@JennyHanFeels) December 16, 2022

Ufficialmente non lo sappiamo ma noi fan possiamo senza dubbio sognarlo. A livello letterario non troviamo cameo di qualche personaggio di una serie all’interno dell’altra ma nulla è da escludere. Difficilmente vedremo questi due universi scontrarsi in live action, dato che le serie appartengono a due major distinte: Netflix ed Amazon. Salvo quindi casi particolari non avremo un crossover.

A voi però piacerebbe? Quanto sarebbe bello vedere Lara Jean, Kitty e Belly in una sola inquadratura?