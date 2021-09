In Italia sui binari: 5 itinerari in treno da scoprire

Chi parte per le vacanze spesso sottovaluta il potenziale della Penisola, pensando che le mete estere siano migliori e più attrattive. Non è accaduto quest’anno, sia a causa di una pandemia che continua a minacciare con la sua presenza, sia per una questione economica, che ha spinto molte famiglie a rivalutare le vacanze fra i confini tricolori. Anche le prossime occasioni vacanziere possono essere ottime per rendersi conto che l’Italia offre delle soluzioni meravigliose, da scoprire anche viaggiando in treno. Ecco perché oggi scopriremo 5 itinerari bellissimi “su rotaia”.

La Transiberiana d’Italia: non solo l’estate, ma anche i mesi primaverili e autunnali sono l’occasione giusta per andare alla scoperta del treno del Parco nazionale della Majella, sulla tratta Isernia-Sulmona, che consente di godersi un panorama davvero stupefacente. Si tratta di una vacanza dal sapore speciale, anche per via della possibilità di viaggiare a bordo dei tradizionali treni in legno, per scoprire alcuni borghi davvero particolari. Partendo dalla stazione di Isernia sarà infatti possibile percorrere circa 58 chilometri e arrivare a Sulmona, per una durata minima di 6 ore.

Il trenino rosso da Sondrio a St. Moritz: il trenino rosso del Bernina è l’opzione ideale per chi ama viaggiare lentamente, facendosi cullare dal rumore delle rotaie. La tratta parte dalla stazione di Tirano (a circa 430 m), supera il Passo del Bernina (2253 m) e termina a St. Moritz (1756 m), arrivando quindi a un dislivello di oltre 1800 metri e dando la possibilità di scoprire paesaggi ricchi di laghi, castelli, valli e panorami immersi nel verde. Durante i mesi estivi, poi, i viaggiatori hanno la possibilità di percorrere questo itinerario a bordo delle carrozze cabrio, totalmente scoperte, così da aggiungere una marcia in più alla propria vacanza.

Da Messina a Cefalù: chi vuole approfittare di queste vacanze per scoprire la Sicilia può sfruttare la tratta che parte da Messina e arriva all’affascinante borgo di Cefalù, un viaggio perfetto per immergersi nella bellezza delle coste siciliane, tra mare cristallino e stupende località tutte da scoprire. Un punto di forza di questo itinerario è sicuramente la sua praticità: per riuscire a percorrerlo, infatti, basterà sfruttare le tratte ferroviarie dei treni regionali con il semplice acquisto dei biglietti Trenitalia, disponibili anche online su alcune piattaforme dedicate come Omio. Si tratta di un’opzione perfetta per chi vuole scoprire le bellezze della Penisola e del mare italiano senza spendere troppo e aggiungendo al viaggio anche un pizzico di avventura.

La Circumetnea: chi ama la Sicilia può inoltre approfittare della Circumetnea, ossia l’itinerario su rotaie che avvolge il vulcano Etna, godendosi uno dei panorami più incredibili e particolari della Penisola. La zona dell’Etna è infatti nota per i suoi scorci contrastanti, dai crateri di origine vulcanica fino ad arrivare alle aree ricche di campagne verdissime e di agrumeti. Per utilizzare la ferrovia Circumetnea bisognerà partire dalla stazione sotterranea di Catania Borgo; per percorrerla tutta servono poco più di 3 ore, durante le quali si attraversano circa 30 stazioni a una velocità piuttosto bassa, per via della tortuosità della linea in questione.

La linea Trieste-Opicina: si chiude con la linea Trieste-Opicina, una soluzione particolare dato che prevede un viaggio a bordo di un tram ibrido, che sfrutta il sistema funicolare e la trazione elettrica. Questa tratta consente di scoprire non solo la bellissima città di Trieste, ma anche i meravigliosi paesaggi carsici che la circondano. Questa trenovia è lunga circa 5 chilometri, con una pendenza massima del 26%; per percorrerla basta recarsi nel centro di Trieste e prendere l’antico tram che arriverà fino alla piazza con l’Obelisco di Opicina.