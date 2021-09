ABBA: il gruppo torna con due nuove canzoni e un tour imminente

Dopo 40 anni gli ABBA sono tornati. L’annuncio ufficiale ieri, con cui la band svedese ha annunciato un nuovo album e un nuovo tour avveniristico dal titolo Voyage. Una notizia che ha subito mandato in visibilio fan di tutte le età, gli ABBA godono infatti di grande popolarità anche a seguito del successo del musical Mamma Mia!, che non vedono l’ora di assistere a questa attesissima reunion.

Il tour

L’uscita dell’album è prevista per il 5 novembre. Mentre il tour è previsto per la primavera del 2022 e partirà da Londra, in uno spazio appositamente costruito per l’occasione.

Il concerto degli ABBA sarà un evento mai visto prima in cui i membri del gruppo si esibiranno con una live band di 10 elementi insieme alle loro controparti digitali che prenderanno vita grazie a team di 850 elementi della Industrial Light & Magic, la compagnia fondata da George Lucas.

Ci sono volute settimane di lavoro con motion capture e performance tecnicheper fare vita agli alter ego digitali degli ABBA i quali assicurano: siamo noi, la nostra anima.

Un ritorno inaspettato che, dopo 40 anni, promette di regalare emozioni e grandi sorprese.

Il progetto

Come tutte le cose più belle, anche questo progetto è nato un po’ per caso. Precisamente nel 2018, quando Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid si ritrovano per la prima volta in studio dopo anni e dopo decine di offerte milionarie per reunion che hanno sempre preferito declinare.

Quella degli ABBA non è infatti soltanto la storia della band svedese più famosa di sempre. È la storia di quattro ragazzi che hanno conquistato il mondo con la loro musica e la loro gioia, la storia di due coppie (Anni-Frid e Benny, Agnetha e Björn) e di quattro amici. La vita però non è una favola e, proprio nel momento di maggior successo della band, i matrimoni dei membri del gruppo naufragano e, con essi, le migliori intenzioni di far proseguire gli ABBA. Complici le diverse priorità, ognuno prende la sua strada. Probabilmente non senza un filo di amarezza.

Ed è proprio per questo che, ascoltando oggi uno dei due inediti, I Still Have Faith In You non possiamo non emozionarci di fronte a questi quattro signori che, in nome dell’amore per la musica e dell’affetto che li lega, hanno deciso di accompagnare i propri fan in nuovo viaggio. Un viaggio attraverso quelli che erano 40 anni fa e quelli che sono adesso.

Ascolta i pezzi inediti degli ABBA

Gli ABBA sono stati attivi dal 1972 al 1982 pubblicando 22 album in studio, 2 live e 13 raccolte. Nel 1974 hanno vinto l’Eurovision con il brano Waterloo.