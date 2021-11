La casa di carta 5 – volume 2: Locandina e nuovo video dietro le quinte!

Netflix ha diffuso la locandina e un video dietro le quinte de La casa di carta parte 5. Gli ultimi episodi che chiuderanno la serie arriveranno su Netflix il prossimo 3 dicembre. Il pubblico è in fermento e dopo questa featurette la tensione cresce

Secondo me questa stagione è stracolma di una tensione assoluta, esordisce Il professore de La casa di carta nel video. Farò altre cose, ma una cosa come questa succede solo una volta nella vita, gli fa eco l’attore che interpreta Helsinki. Nel video capiamo che intensità, amore e emozione tutto insieme rappresenteranno gli ingredienti principali del finale. Standoci dentro capisci perché ha così tanto successo, spiega l’attrice che interpreta Manila. Ha dietro una squadra enorme, è fatta bene e curata nel dettaglio. Se la trama continua a complicarsi, riusciremo mai a finirla? Scherza Lisbona.

Nel video il cast de La casa de papel promette che il pubblico non rimarrà deluso. Sono convinti che piacerà molto ai fan. Noi ci speriamo soprattutto perchè il volume 1 non ci ha entuasiasmato molto. Per ingannare l’attesa vi lasciamo con una riflessione del Professore. La gente non potrà andare a dormire dopo aver visto uno qualsiasi di questi cinque episodi. Nel finale del dietro le quinte capiamo che probabilmente anche Tokyo tornerà in un flashback.

Come si può concludere una cosa così grande? Avrete la risposta il 3 dicembre.



Ecco il video dietro le quinte del volume 2 de La casa di carta parte 5: