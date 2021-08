La casa di carta 5 arriva tra una settimana. Ecco il significato delle tute rosse

Ormai manca solo una settimana all’uscita dei primi 5 episodi de La casa di carta 5. Il pubblico è impaziente di veder tornare la banda in azione e capire come e se riuscirà a salvarsi. La serie spagnola è ricca di simboli ricorrenti come Bella Ciao o le iconiche tute rosse. Ecco quale significato hanno e i motivi della scelta

La tuta rossa c’è sempre stata, fin dal primo copione. Siamo alla continua ricerca di icone. Bisogna etichettarsi in qualche modo, avere la propria identità e il proprio DNA, afferma Alex Piña, showrunner de La casa de papel. Questa scelta è stata fatta per ridurre gli altri colori primari in tutta la serie e mettere in evidenza il rosso. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso che tutti i nostri rapinatori e ostaggi dovessero indossare un’uniforme, in modo che la tuta rossa diventasse la grande immagine chiave della serie, ha aggiunto il regista, Jesús Colmenar.

Durante tutte e cinque le stagioni sono state utilizzate più di 600 tute rosse, ma nonostante la loro uniformità, i costumi della serie sono tutt’altro che noiosi. Progettare il guardaroba de La Casa di Carta è stata un’esperienza ricca, perché ogni personaggio è diverso e unico. È stata una grande sfida vestirli tutti, individualmente e poi di nuovo in gruppo, con l’iconica tuta, spiega Carlos Diez, costumista della serie.

Per me indossare la tuta rossa significa tante cose, come lotta, coraggio e responsabilità, ha raccontato l’attrice che interpreta Stoccolma. Uno dei significati che gli do è l’idea del lavoro e quindi del mettersi all’opera, le fa eco Jaime Llorente. La prima volta che l’ho indossata per le riprese ho pensato “ora ci sono davvero dentro”, è come indossare l’irriverenza, ha aggiunto Itziar Ituno. Per tutto il cast rappresenta una seconda pelle che fa sentire tutti una cosa unica, una banda con un destino comune.