Katy Perry parla di una possibile collaborazione K-pop con le Blackpink

In una recente intervista esclusiva concessa a The Standard Pop, Katy Perry ha parlato della possibilità di collaborare, in futuro, con il mondo del K-Pop. Sono infatti in molti a sperare che un giorno l’artista statunitense possa pubblicare una collaborazione, giusto per fare un esempio, con le Blackpink.

Le Blackpink hanno proprio di recente lavorato con due grandissime artiste pop del calibro di Lady Gaga e Selena Gomez. Con la prima, la girl band ha pubblicato Sour Candy, con la seconda Ice Cream. All’interno del loro disco di debutto, The Album, è inoltre incluso un pezzo frizzante e scatenato con Cardi b intitolato Bet you wanna.

Katy Perry i numeri del K-pop li conosce molto bene. Sappiamo benissimo come funzioni questo settore e il livello di affezione dei k-pop stans. In questo periodo storico i fan del genere permettono agli idols di registrare numeri record, attirando così l’innegabile interesse di molti altri artisti e case discografiche.

Tuttavia, Katy Perry non è del tutto convinta della cosa. O meglio, Katy si è detta una grande estimatrice del genere e delle Blackpink in generale. La cantante, tuttavia, ha sottolineato di non voler registrare la canzone “solo ed esclusivamente per lo streaming”. Katy ha infatti specificato che se e quando si presenterà l’occasione, ovvero la canzone giusta, sarà più che felice di preparare una collaborazione K-pop.

Qui sotto potete vedere l’intervista dove Katy Perry ha parlato delle Blackpink e del k-pop.

Katy Perry talked about BLACKPINK on THE STANDARD (Thailand) Interview

Katy, purtroppo, non ha registrato grandi numeri con il suo ultimo album, intitolato Smile. Non lo stesso invece possiamo dire di The Album delle Blackpink, che con ogni probabilità debutterà nella top 3 Billboard dei dischi più venduti negli USA.